Жестокость без границ. Латвийские силовики выбросили беженца на белорусскую территорию и оставили умирать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкие пограничники обнаружили мужчину арабской внешности, который лежал на снегу. Они оказали иностранцу первую помощь и вызвали медиков. Мужчина в изможденном состоянии доставлен в больницу. Предварительный диагноз – общее переохлаждение и также обморожение ступней.

Это очередной факт бесчеловечного поведения, который для западных правоохранителей уже стал нормой.