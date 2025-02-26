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Латвийские силовики выбросили беженца на белорусскую территорию

26 февраля 2025 13:38
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Жестокость без границ. Латвийские силовики выбросили беженца на белорусскую территорию и оставили умирать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские силовики выбросили беженца на белорусскую территорию-2

Полоцкие пограничники обнаружили мужчину арабской внешности, который лежал на снегу. Они оказали иностранцу первую помощь и вызвали медиков. Мужчина в изможденном состоянии доставлен в больницу. Предварительный диагноз – общее переохлаждение и также обморожение ступней. 

Это очередной факт бесчеловечного поведения, который для западных правоохранителей уже стал нормой.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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