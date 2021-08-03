Акцент на кровлю, окна, кабинеты. Как школы Минска готовятся к 1 сентября?

Новости Беларуси. Минские школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Сейчас специалисты активно занимаются подготовкой зданий к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Внимание уделили как внутреннему, так и внешнему виду. Среди задач – необходимость обновить кабинеты и коридоры, проверить все на соответствие нормам безопасности. Основной акцент сделан на кровлю, окна, санузлы, фасады и ограждения. Продолжают закупать новое оборудование. Дооснащают и пищеблоки, в ближайшее время в школы поступит около 800 единиц бытовой техники. Всего специалисты планируют обновить более 200 школ, гимназий и лицеев.

Елена Перченкова, заместитель директора гимназии № 36: Когда ты заходишь 1 сентября, конечно, оцениваешь, хочешь настроиться на новые отметки, новые знания. И, конечно же, тебе хочется что-то новое увидеть в своем учебном заведении. Это настраивает на положительный вход в учебный год.

Андрей Стригельский, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В этом году система образования города прирастает двумя школами-новостройками. Это учреждение на 750 мест в Первомайском районе и новая школа в микрорайоне Лошица. Кроме того, три школы начинают функционировать после проведения комплексного капитального ремонта, где созданы сегодня все условия, чтобы ребята могли обучаться и полноценно проводить время.

Прием школ комиссиями уже начался. Они оценивают как безопасность зданий, так и обновление материально-технической базы. Пока паспорта готовности получили 57 учреждений.