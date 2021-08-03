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Акцент на кровлю, окна, кабинеты. Как школы Минска готовятся к 1 сентября?

03 августа 2021 14:01
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Новости Беларуси. Минские школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Сейчас специалисты активно занимаются подготовкой зданий к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент на кровлю, окна, кабинеты. Как школы Минска готовятся к 1 сентября?-1

Внимание уделили как внутреннему, так и внешнему виду. Среди задач – необходимость обновить кабинеты и коридоры, проверить все на соответствие нормам безопасности. Основной акцент сделан на кровлю, окна, санузлы, фасады и ограждения. Продолжают закупать новое оборудование. Дооснащают и пищеблоки, в ближайшее время в школы поступит около 800 единиц бытовой техники. Всего специалисты планируют обновить более 200 школ, гимназий и лицеев.

Акцент на кровлю, окна, кабинеты. Как школы Минска готовятся к 1 сентября?-4

Елена Перченкова, заместитель директора гимназии № 36:
Когда ты заходишь 1 сентября, конечно, оцениваешь, хочешь настроиться на новые отметки, новые знания. И, конечно же, тебе хочется что-то новое увидеть в своем учебном заведении. Это настраивает на положительный вход в учебный год.

Акцент на кровлю, окна, кабинеты. Как школы Минска готовятся к 1 сентября?-7

Андрей Стригельский, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В этом году система образования города прирастает двумя школами-новостройками. Это учреждение на 750 мест в Первомайском районе и новая школа в микрорайоне Лошица. Кроме того, три школы начинают функционировать после проведения комплексного капитального ремонта, где созданы сегодня все условия, чтобы ребята могли обучаться и полноценно проводить время.

Прием школ комиссиями уже начался. Они оценивают как безопасность зданий, так и обновление материально-технической базы. Пока паспорта готовности получили 57 учреждений.

# Школы в Беларуси # общество # Елена Перченкова # Андрей Стригельский # Фотофакт

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