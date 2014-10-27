Новости Беларуси. И еще одно имя из мира кино 27 октября на устах у всех. Народному артисту России Николаю Караченцеву — семьдесят. С юбилеем мэтра поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что жизнь актера - пример неустанного творческого созидания и верности актерскому призванию. И с этим сложно не согласиться, ведь в течение целых сорока лет Николай Караченцов был любимцем театральной публики Москвы, а по кинолентам «Белые росы», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов» - его знал и любил весь Советский Союз.

В 2005-ом в жизни актера случилась беда. Он попал в аварию и получил черепно-мозговую травму. 26 дней в коме и долгий процесс выздоровления. Заново пришлось учиться ходить и говорить. Лишь спустя два года Николай Петрович предстал перед публикой. Вернуться к прежней жизни помогали родные и друзья. Во внутреннюю силу актера верили многие. И вот спустя еще несколько лет Николай Караченцев вернулся в кино, сыграв в фильме «Белые росы. Возвращение». На премьере картины в Минске он присутствовал лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.