Фрунзенский, Ленинский и Центральный районы Минска: история возникновения эмблем и гимнов

Отправляемся в далекий 1938 год. Тогда в Минске было образованно три района, ныне именуемые Заводским, Советским и Октябрьским.

С ростом численности населения в столице границы ее стремительно увеличивались. Появилась необходимость в создании новых районов. Так появились еще шесть: Первомайский, Московский, Партизанский, Центральный, Фрунзенский и Ленинский.

Фрунзенский район – самый большой в городе Минске. Назван он в честь легендарного Михаила Васильевича Фрунзе. Памятник ему установлен возле здания администрации района.

Здесь же находится и одно из самых старых кладбищ столицы – Кальварийское, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На территории Фрунзенского района остался островок нетронутой природы. Лесопарк «Медвежено» – отличное место для прогулок. Когда-то здесь находилась целая деревня, которая была включена в черту города в 1959 году.

Границы района действительно слишком быстро расширялись. Росли новостройки микрорайонов Сухарево, Домбровка, Каменная горка.

Во Фрунзенском районе есть и свои спортивные площадки. Самой популярной стал Ледовый дворец.

О таком районе нельзя было не написать песню. И в 2006 году красота Фрунзенского района была зарифмована в стихах Елены Белинской.

Елена Белинская, заместитель директора по учебной работе средней школы № 157 Минска им. А. Бурдейного:

Мне было просто интересно написать стихи на белорусской мове, потом они как-то легли на музыку. Это все как-то очень стремительно произошло, очень быстро. Так родилась песня.

Накануне мы с мужем сделали вылазку, фотосессию, взяли фотоаппарат. Была зима, было приснежено, очень красиво. Все деревья были в инее, было просто замечательно. И мы просто пофотографировали наш район. Я дома рассматривала эти слайды: какие у нас красивые улицы, дома, метро тогда уже открыли, в 2005 году, станцию «Спортивная». Я, конечно, этим вдохновлялась.

У Фрунзенского района есть и своя эмблема. На первый взгляд совсем простая. Но в тоже время очень гармоничная.

Ленинский район славится красотой своих зеленых зон. В центре города расположен Александровский сквер.

Территория сквера прилегает к театру имени Янки Купалы – культурному центру столицы.

Еще одна знаменитая зеленая точка района – Михайловский сквер. Здесь находятся самые популярные столичные скульптуры: «Девочка с зонтиком», «Прикуривающий» и «Незнакомка».

Еще одно место для прогулок – Парк 40-летия октября. Когда-то на его месте был единственный в городе ипподром.

Но, пожалуй, самым живописным местом здесь по праву считается Лошицкий парк.

Ленинский район может гордиться своими спортивными объектами. Самый знаменитый здесь – стадион «Динамо». Он и вдохновил создателей эмблемы района.

Галина Шкода, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Эмблема района создавалась к юбилею, к 60-летию, в 2011 году. Был организован конкурс. Победил в то время учащийся гимназии № 17 Владислав Лазутин. Он стилизованно отобразил значимые места района (стадион «Динамо», центральная арка), наличие в районе таких главных музеев нашей страны, как Национальный художественный музей, исторический музей города Минска.

У Ленинского района есть своя песня. Она с точностью передает все многообразие и красоту этих мест.

Валентина Колотофкина, автор текста гимна Ленинского района Минска:

Конечно, непросто, не сразу рождались строки. Просто писалось с любовью, с душой, желанием как-то рассказать о своем понимании значения нашего района. Район стал обновляться, расцветать, преображаться на наших глазах. И это тоже нашло свое отражение.

Анна Короткина, автор музыки гимна Ленинского района Минска:

Когда я увидела эти стихи, то, можно сказать, мелодия родилась мгновенно. Конечно, были доработки, какие-то моменты, но настолько искренний текст, припев: «Ленинский район, светятся улыбкой наши лица от счастливых глаз твоих детей».

Центральный район. Когда мы говорим, что направляемся в центр, подразумеваем именно его. По нему можно изучать историю белорусской столицы.

Троицкое предместье, Свято-духов кафедральный собор, монумент, возведенный в честь Победы, – все это находится на территории Центрального района. Здесь же располагается крупнейший культурный центр – Дворец Республики.

Гордостью района стала площадь Государственного флага. Любимое место маленьких минчан в районе – Центральный детский парк имени Максима Горького. Еще одна популярная зеленая зона – островок нетронутой природы – водохранилище Дрозды.

Эмблема района – силуэт знакомого всем минчанам памятника.

Эдуард Томильчик, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Она была создана в 2001 году главных архитектором нашего района Сысоевым. В настоящее время эмблема представляет собой окружность, внутри которой прорисованы самые значимые объекты: монумент Победы, Большой театр оперы и балета, Дворец спорта.

Вместе с эмблемой у района появилась и песня. Она передала величие и красоту этих мест.

Эдуард Томильчик, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Музыкантам и поэтам ставилась задача написать такой легкий изящный гимн без лишнего официоза. И, на мой взгляд, эта песня удалась. С одной стороны, он легкий, изящный, запоминающийся. И красной нитью проходит, что Центральный район – это историческая часть Минска.

Каждый район имеет свои парки, памятники, предприятия, скверы, улочки, которые складываются в один самый любимый и дорогой сердцу город.