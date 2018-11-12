Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

Новости Беларуси. 12 ноября белорусские эксперты приступят к наблюдению за военными учениями «Анаконда-2018», которые проходят на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют 10 стран НАТО.

В масштабной тренировке принимают участие 45 военных кораблей и 150 воздушных средств передвижения. Задействовано 17,5 тысяч военнослужащих.

Основная цель учений, сосредоточенных в основном на воздушных маневрах, – осуществить интеграцию между национальными силами Польши и стран-участниц НАТО в борьбе против современных угроз.