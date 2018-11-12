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Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше

12 ноября 2018 07:30
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Новости Беларуси. 12 ноября белорусские эксперты приступят к наблюдению за военными учениями «Анаконда-2018», которые проходят на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют 10 стран НАТО.

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше-1

В масштабной тренировке принимают участие 45 военных кораблей и 150 воздушных средств передвижения. Задействовано 17,5 тысяч военнослужащих.

Основная цель учений, сосредоточенных в основном на воздушных маневрах, – осуществить интеграцию между национальными силами Польши и стран-участниц НАТО в борьбе против современных угроз.

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше-4

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше-6

Белорусские эксперты будут наблюдать за учениями НАТО «Анаконда-2018» в Польше-8

# НАТО # общество # Фотофакт

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