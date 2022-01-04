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Александр Турчин: «Изменения в Конституцию касаются не только Всебелорусского народного собрания»

04 января 2022 18:08
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Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Александр Турчин: «Изменения в Конституцию касаются не только Всебелорусского народного собрания»-1

Участие в нем приняли председатель Миноблисполкома Александр Турчин, руководство районов, представители организаций и общественных объединений. Высказывались различные мнения. Речь шла и о том, что изменения в Основной закон продиктованы исключительно новым качеством белорусского общества.  

Александр Турчин: «Изменения в Конституцию касаются не только Всебелорусского народного собрания»-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Изменения в Конституцию касаются не только Всебелорусского народного собрания. На мой взгляд, там закрепляются такие важные вещи, как традиционные семейные ценности, историческая память нашего народа, гарантии социального государства, здравоохранение, образование. Мне кажется, именно эти аспекты волнуют простых людей.  

Игорь Луцкий об исторической памяти – читайте здесь.  

# Конституция # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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