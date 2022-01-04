Александр Турчин: «Изменения в Конституцию касаются не только Всебелорусского народного собрания»

Новости Беларуси. Семейные ценности, историческая память и социальные гарантии. В Минске прошло совещание с активом центрального региона по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участие в нем приняли председатель Миноблисполкома Александр Турчин, руководство районов, представители организаций и общественных объединений. Высказывались различные мнения. Речь шла и о том, что изменения в Основной закон продиктованы исключительно новым качеством белорусского общества.