«Есть горячие точки, по которым люди высказывают своё несогласие». В Минске обсудили изменения в Конституцию

Новости Беларуси. Совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства. Об этом заявила депутат Палаты представителей и член Конституционной комиссии Светлана Любецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства. Об этом заявила депутат Палаты представителей и член Конституционной комиссии Светлана Любецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 января в Минске прошла диалоговая площадка по вопросам изменений в Основной закон. Разговор поддержали более 100 человек – парламентарии, члены Центризбиркома, представители районных администраций и активисты «Белой Руси». Главная цель организаторов таких встреч – разъяснить проектные положения широкой общественности, чтобы у каждого белоруса было понимание, как предлагаемые изменения повлияют на будущую жизнь.
Светлана Любецкая: совершенствование Конституции – это эволюционный путь развития государства. Читайте здесь.
Подобные диалоговые площадки проводятся регулярно. Свои мнения и предложения люди активно высказывают и в общественных приемных, и на горячих линиях. Среди наиболее животрепещущих тем – вопросы, касающиеся определения брака, семьи и главенства международного права над национальным.
Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Есть те горячие точки, по которым люди высказывают свое несогласие. Ну, наверное, самое горячее и пикантное – это семья, мужчина и женщина без добавочки «по рождению». Все-таки, наверное, наше общество еще не готово к тому, чтобы вот этот маленький нюанс из Конституции был убран. Опять же, главенство международного права над правом Республики Беларусь. Мы и проводим такие диалоговые площадки, сегодня у нас актив «Белой Руси», все председатели первичных организаций, которые расположены на территории Центрального района, чтобы разъяснять поправки, потому что многие нюансы неизвестны.