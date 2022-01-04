«Есть горячие точки, по которым люди высказывают своё несогласие». В Минске обсудили изменения в Конституцию

4 января в Минске прошла диалоговая площадка по вопросам изменений в Основной закон. Разговор поддержали более 100 человек – парламентарии, члены Центризбиркома, представители районных администраций и активисты «Белой Руси». Главная цель организаторов таких встреч – разъяснить проектные положения широкой общественности, чтобы у каждого белоруса было понимание, как предлагаемые изменения повлияют на будущую жизнь.

Наталья Воронова, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Есть те горячие точки, по которым люди высказывают свое несогласие. Ну, наверное, самое горячее и пикантное – это семья, мужчина и женщина без добавочки «по рождению». Все-таки, наверное, наше общество еще не готово к тому, чтобы вот этот маленький нюанс из Конституции был убран. Опять же, главенство международного права над правом Республики Беларусь. Мы и проводим такие диалоговые площадки, сегодня у нас актив «Белой Руси», все председатели первичных организаций, которые расположены на территории Центрального района, чтобы разъяснять поправки, потому что многие нюансы неизвестны.