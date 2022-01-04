Многодетные, здравоохранение и спорт. На что пойдёт бюджет Беларуси в 2022-м?
Новости Беларуси. О том, как развивается внешняя торговля и как Беларусь находит новые варианты сотрудничества, которые оказываются еще более выгодными для нашей страны. А также бюджет 2022-го, его основные статьи расходов и главные ориентиры в финансировании. Об экономических перспективах страны мы поговорили с Михаилом Русым, председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Президент подписал закон о бюджете на этот год. Какова его основная направленность, куда пойдут основные расходы?
«Такой вопрос в одной из парикмахерских задали: как у нас там с газом?»
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, действительно вчера начался первый рабочий день нового года, 2022-го. И наша страна начала сразу с готовым бюджетом. Глава государства его подписал, мы приняли перед Новым годом на Совете Республики. Я хотел бы сказать, что бюджет страны наполнен благодаря работе экономики. Невзирая на экономическую, биологическую – вот эти, будем говорить, пандемии – страна сработала довольно результативно. И впервые мне даже такой вопрос в одной из парикмахерских задали: как у нас там с газом? Решены были вопросы и по объему, и по цене на все энергоносители. Поэтому с уверенностью приняли мы бюджет. Бюджет соответствует всем требованиям, которые заложены в программе социально-экономического развития страны. Приоритет – это повышение благосостояния народа. И в прямом смысле слова, и в переносном, и по всем векторам. Первое – это развитие и поднятие, и прирост нашей экономики, потому что ни одна социальная программа, ни одна инновационная программа не будет обеспечена, если не будет прироста экономики. Мы такой прирост экономики имеем. И я, может, такой секрет и открою, что бюджет Минфином готовился по осторожному сценарию, а есть обычный сценарий развития экономики – у нас прогноз экономического развития утвержден на 2022 год 102,7 %, а прирост бюджета – 100,7 %. Резерв будет из-за того, что все программы социальные, бюджетные, выплаты бюджетных заработных плат были обеспечены. Имеет социальную направленность довольно серьезную наш бюджет. Поэтому все сферы – здравоохранение, образование, физическая культура и спорт – с приростом обеспечены финансированием.
Екатерина Забенько:
То есть там приоритет получается по финансированию этих сфер, социальных в первую очередь?
«Социальные выплаты в приоритете»
Михаил Русый:
Я прямо скажу, что, видимо, это одна из стран в мире, в которой социальные выплаты, забота о пенсионерах, студентах, многодетных семьях – все положены социальные выплаты в приоритете. Это непременное требование главы государства. 48 % бюджета направлено на эти направления. Плюс около 38 % бюджета направлено на выплату заработных плат в бюджетной сфере.
Екатерина Забенько:
Почувствуют бюджетники повышение заработной платы?
Михаил Русый:
Конечно, почувствуют. Сразу говорю: базовая, средняя, годовая ставка увеличена до 210 рублей. Это уже примерно около 8 % будет прироста заработной платы. Кроме того, с этого года материальная помощь бюджетникам – 0,5 выплачивалось от базовой ставки – единицу ввели. На это деньги предусмотрены. Я бы хотел, чтобы не было никаких вопросов: деньги на развитие материнского дальнейшего капитала… У нас 107 тысяч семей живут, участвуют в материнском капитале. Государство за этот период на счета многодетных семей направило 878 миллионов долларов. И примерно около 600 миллионов белорусских рублей по нынешней градации. В текущем году все это будет продолжено. Кроме того, будет довольно серьезно продолжена поддержка многодетных семей по строительству жилья, по льготированию процентов, по компенсации процентов. Серьезные вопросы в социальной сфере будут решены и к нашим участникам Великой Отечественной войны. К 9 Мая запланировано в бюджете для наших – 12 тысяч мы сегодня имеем – участников, ветеранов Великой Отечественной войны 11 миллионов рублей, чтобы мы к 9 Мая их поздравили, выплатили. Поэтому бюджет социально направлен, все ковидные мероприятия предусмотрены. Я хотел бы, сравнивая уже не один раз, и принимая бюджет, и работая в правительстве, мы готовили. Доковидный 2019 год, здравоохранение и те средства, которые мы направляем сейчас на здравоохранение – увеличение в два раза. Будет продолжено финансирование агропромышленного комплекса. Там, где государство свою руку должно приложить. Это сохранение земель, это мелиорация, известкование.
Екатерина Забенько:
Близкая для вас тема.
«Многодетная семья, в течение года встав на очередь, должна получать жилье»
Михаил Русый:
Да. Селекция и семеноводство. Удешевление семян и приобретение племенного скота. И самое важное как для нашей промышленности, так и для агропромышленного комплекса, есть 146-й указ главы государства на приобретение отечественной сельхозтехники через лизинг. Идет компенсация ставок по жилью. Серьезный вопрос. Сегодня глава государства заслушал отчет заместителя премьер-министра нашей страны, министра по развитию строительного комплекса, поставлены очень серьезные задачи по приросту этого сектора. И в бюджете предусмотрена, будем говорить, солидная сумма на компенсацию процентов по 240-му указу. Это те люди, которые нуждаются в жилье, и они строят его – компенсируем проценты. Поддержка многодетных семей. Вы знаете, что главой государства поставлена задача, что многодетная семья, в течение года встав на очередь, должна получать жилье. Это взято под особый контроль. И для этих целей выделены деньги. Еще одно из направлений. Я понимаю, что и вам задают иногда – внешние заимствования. Как и любой человек берет кредит – кто-то потребительский, кто-то на жилье.
Екатерина Забенько:
Часто эту тему для информационных спекуляций у нас используют.
«Если поработают наши регионы, то эта программа будет выполнена»
Михаил Русый:
Поэтому всем этим спекулянтам я хотел сказать: страна ни один раз не просрочила выплаты, страна рассчитывается за свои кредитные ресурсы, которые взяла. Она благонадежный, будем говорить, плательщик. В этом году заложена необходимая сумма и на обслуживание кредита, и на погашение той доли, части кредитов, которые взяты страной. Пятый блок вопросов – это наша инвестпрограмма. Она направлена на то, чтобы был построен целый ранг общежитий студенческих. Серьезная программа по развитию и строительству, и реконструкции наших медицинских учреждений. По культуре, по спорту инвестпрограмма отработана, обеспечена финансированием. 48 объектов в этом году должны быть введены в строй. Я думаю, что если поработают наши регионы, то эта программа будет выполнена.
Екатерина Забенько:
По тому, что вы рассказываете, такое впечатление, что бюджет даже и не заметил того, что Беларусь находится в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада. Как-то это отразилось?
«Чего-то у нас не хватит из продовольственной группы – это просто смешно»
Михаил Русый:
Я вам скажу, что бюджет может заметить это, потому что могли бы больше, не 100,7 %, или, если реальный сектор экономики сработает, как мы и запланировали – 102,9 %, то мы где-то под 102 % получим. Если бы не блокировались новые, новейшие технологии. Но это же, в принципе, мягко говоря, экономический дебилизм тех, кто принимает такие решения. Приняли они решение, их производитель не произвел, их люди не получили заработную плату, их бюджет не получил дополнительные деньги, не направленные на те или иные программы. Ущерб нанесен не столько нам, сколько им, и, если прямо говорить, наша страна... Уже сколько мы помним, живем под санкциями. Это позволило нам находить свои технологии, свои отработки. И даже применять контрсанкции. Сейчас мы продовольственные применили. Нет желания, не мы это начали. Мы должны показать, что мы можем аналогично. Поэтому переживать кому-то, нашим людям, что чего-то у нас не хватит из продовольственной группы – это просто смешно. У нас всего достаточно. Если мы 20 тонн хамона завозили в страну, то мы его 120 производим. Если мы завозили 1 500 сыров (пармезан и этой группы), то мы производим его более 20 тысяч тонн у себя. Мягкие сыры итальянские – у нас Туровский молочный комбинат их закрывает по полной программе. На 200-300 миллионов долларов мы своему производителю дадим продать у себя, на внутренних рынках. И на этом заработать. Хотя этого крайне не хотелось нам. Нам нужен экспорт. Нам нужно, чтобы приходил доллар. Чем больше доллара мы привели в страну, тем спокойнее на наших рынках (и на валютных). И люди в обменник спокойно идут. Многие говорили, в село надо вкладывать, не надо вкладывать. 6 миллиардов долларов заработало село, накормив, полностью обеспечив себя. Поэтому эта стратегия и тактика, которая была выработана сначала главой государства и реализовывается поэтапно, уверенно, спокойно. Где-то жестко, где меньше, она дает свой результат.