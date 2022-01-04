Многодетные, здравоохранение и спорт. На что пойдёт бюджет Беларуси в 2022-м?

Новости Беларуси. О том, как развивается внешняя торговля и как Беларусь находит новые варианты сотрудничества, которые оказываются еще более выгодными для нашей страны. А также бюджет 2022-го, его основные статьи расходов и главные ориентиры в финансировании. Об экономических перспективах страны мы поговорили с Михаилом Русым, председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Президент подписал закон о бюджете на этот год. Какова его основная направленность, куда пойдут основные расходы? ​«Такой вопрос в одной из парикмахерских задали: как у нас там с газом?»

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, действительно вчера начался первый рабочий день нового года, 2022-го. И наша страна начала сразу с готовым бюджетом. Глава государства его подписал, мы приняли перед Новым годом на Совете Республики. Я хотел бы сказать, что бюджет страны наполнен благодаря работе экономики. Невзирая на экономическую, биологическую – вот эти, будем говорить, пандемии – страна сработала довольно результативно. И впервые мне даже такой вопрос в одной из парикмахерских задали: как у нас там с газом? Решены были вопросы и по объему, и по цене на все энергоносители. Поэтому с уверенностью приняли мы бюджет. Бюджет соответствует всем требованиям, которые заложены в программе социально-экономического развития страны. Приоритет – это повышение благосостояния народа. И в прямом смысле слова, и в переносном, и по всем векторам. Первое – это развитие и поднятие, и прирост нашей экономики, потому что ни одна социальная программа, ни одна инновационная программа не будет обеспечена, если не будет прироста экономики. Мы такой прирост экономики имеем. И я, может, такой секрет и открою, что бюджет Минфином готовился по осторожному сценарию, а есть обычный сценарий развития экономики – у нас прогноз экономического развития утвержден на 2022 год 102,7 %, а прирост бюджета – 100,7 %. Резерв будет из-за того, что все программы социальные, бюджетные, выплаты бюджетных заработных плат были обеспечены. Имеет социальную направленность довольно серьезную наш бюджет. Поэтому все сферы – здравоохранение, образование, физическая культура и спорт – с приростом обеспечены финансированием. Екатерина Забенько:

То есть там приоритет получается по финансированию этих сфер, социальных в первую очередь? ​«Социальные выплаты в приоритете» Михаил Русый:

Я прямо скажу, что, видимо, это одна из стран в мире, в которой социальные выплаты, забота о пенсионерах, студентах, многодетных семьях – все положены социальные выплаты в приоритете. Это непременное требование главы государства. 48 % бюджета направлено на эти направления. Плюс около 38 % бюджета направлено на выплату заработных плат в бюджетной сфере. Екатерина Забенько:

Почувствуют бюджетники повышение заработной платы? Михаил Русый:

Конечно, почувствуют. Сразу говорю: базовая, средняя, годовая ставка увеличена до 210 рублей. Это уже примерно около 8 % будет прироста заработной платы. Кроме того, с этого года материальная помощь бюджетникам – 0,5 выплачивалось от базовой ставки – единицу ввели. На это деньги предусмотрены. Я бы хотел, чтобы не было никаких вопросов: деньги на развитие материнского дальнейшего капитала… У нас 107 тысяч семей живут, участвуют в материнском капитале. Государство за этот период на счета многодетных семей направило 878 миллионов долларов. И примерно около 600 миллионов белорусских рублей по нынешней градации. В текущем году все это будет продолжено. Кроме того, будет довольно серьезно продолжена поддержка многодетных семей по строительству жилья, по льготированию процентов, по компенсации процентов. Серьезные вопросы в социальной сфере будут решены и к нашим участникам Великой Отечественной войны. К 9 Мая запланировано в бюджете для наших – 12 тысяч мы сегодня имеем – участников, ветеранов Великой Отечественной войны 11 миллионов рублей, чтобы мы к 9 Мая их поздравили, выплатили. Поэтому бюджет социально направлен, все ковидные мероприятия предусмотрены. Я хотел бы, сравнивая уже не один раз, и принимая бюджет, и работая в правительстве, мы готовили. Доковидный 2019 год, здравоохранение и те средства, которые мы направляем сейчас на здравоохранение – увеличение в два раза. Будет продолжено финансирование агропромышленного комплекса. Там, где государство свою руку должно приложить. Это сохранение земель, это мелиорация, известкование.

Екатерина Забенько:

Близкая для вас тема. ​«Многодетная семья, в течение года встав на очередь, должна получать жилье»​ Михаил Русый:

Да. Селекция и семеноводство. Удешевление семян и приобретение племенного скота. И самое важное как для нашей промышленности, так и для агропромышленного комплекса, есть 146-й указ главы государства на приобретение отечественной сельхозтехники через лизинг. Идет компенсация ставок по жилью. Серьезный вопрос. Сегодня глава государства заслушал отчет заместителя премьер-министра нашей страны, министра по развитию строительного комплекса, поставлены очень серьезные задачи по приросту этого сектора. И в бюджете предусмотрена, будем говорить, солидная сумма на компенсацию процентов по 240-му указу. Это те люди, которые нуждаются в жилье, и они строят его – компенсируем проценты. Поддержка многодетных семей. Вы знаете, что главой государства поставлена задача, что многодетная семья, в течение года встав на очередь, должна получать жилье. Это взято под особый контроль. И для этих целей выделены деньги. Еще одно из направлений. Я понимаю, что и вам задают иногда – внешние заимствования. Как и любой человек берет кредит – кто-то потребительский, кто-то на жилье. Екатерина Забенько:

Часто эту тему для информационных спекуляций у нас используют. ​«Если поработают наши регионы, то эта программа будет выполнена» Михаил Русый:

Поэтому всем этим спекулянтам я хотел сказать: страна ни один раз не просрочила выплаты, страна рассчитывается за свои кредитные ресурсы, которые взяла. Она благонадежный, будем говорить, плательщик. В этом году заложена необходимая сумма и на обслуживание кредита, и на погашение той доли, части кредитов, которые взяты страной. Пятый блок вопросов – это наша инвестпрограмма. Она направлена на то, чтобы был построен целый ранг общежитий студенческих. Серьезная программа по развитию и строительству, и реконструкции наших медицинских учреждений. По культуре, по спорту инвестпрограмма отработана, обеспечена финансированием. 48 объектов в этом году должны быть введены в строй. Я думаю, что если поработают наши регионы, то эта программа будет выполнена. Екатерина Забенько:

По тому, что вы рассказываете, такое впечатление, что бюджет даже и не заметил того, что Беларусь находится в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада. Как-то это отразилось? ​«Чего-то у нас не хватит из продовольственной группы – это просто смешно»