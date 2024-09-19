Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия

Традиционно из года в год Смолевичский район среди лучших в области по развитию агропромышленного комплекса. Большинство хозяйств от рядовых колхозов выросли до многоотраслевых предприятий. И сейчас являются флагманами агропромышленного сектора области. А главное – выпускаемая продукция качественная и конкурентоспособная, которая представлена не только на отечественном рынке. Кто вносит вклад в развитие экономики области? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Неочищенное зерно хранится в цилиндрах – силосах, каждый из которых вмещает до 200 тонн семян. Хранилища вентилируемые, обработаны химией, урожай здесь может храниться до года.

Сергей Мельник, оператор зерносушильного комплекса:

В мои обязанности входит принять зерно, высушить и в емкости положить. Запускается все через компьютер, но человеческий труд присутствует, потому что надо за всем смотреть, просто так посидеть не получается, надо бегать.

Агропромышленный комплекс центрального региона демонстрирует стабильное развитие. На новый уровень выходит животноводческая отрасль, увеличиваются площади и объемы производства продукции, растут урожайность и выручка от реализации.

Сергей Борейко, главный агроном сельхозпредприятия «Шипяны-АСК»:

Какие эксперименты проводим? Испытываем иногда новые препараты для обработки растений, внедряем новые сорта, которые в будущем будем использовать для выращивания и реализации.