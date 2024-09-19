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Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия

19 сентября 2024 07:09
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Традиционно из года в год Смолевичский район среди лучших в области по развитию агропромышленного комплекса. Большинство хозяйств от рядовых колхозов выросли до многоотраслевых предприятий. И сейчас являются флагманами агропромышленного сектора области. А главное – выпускаемая продукция качественная и конкурентоспособная, которая представлена не только на отечественном рынке. Кто вносит вклад в развитие экономики области? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия-2

Неочищенное зерно хранится в цилиндрах – силосах, каждый из которых вмещает до 200 тонн семян. Хранилища вентилируемые, обработаны химией, урожай здесь может храниться до года.

Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия-4

Сергей Мельник, оператор зерносушильного комплекса:
В мои обязанности входит принять зерно, высушить и в емкости положить. Запускается все через компьютер, но человеческий труд присутствует, потому что надо за всем смотреть, просто так посидеть не получается, надо бегать. 

Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия-6

Агропромышленный комплекс центрального региона демонстрирует стабильное развитие. На новый уровень выходит животноводческая отрасль, увеличиваются площади и объемы производства продукции, растут урожайность и выручка от реализации.

Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия-8

Сергей Борейко, главный агроном сельхозпредприятия «Шипяны-АСК»:
Какие эксперименты проводим? Испытываем иногда новые препараты для обработки растений, внедряем новые сорта, которые в будущем будем использовать для выращивания и реализации. 

Агропромышленный комплекс Минской области растёт и развивается. О работе рассказали сотрудники сельхозпредприятия-10

Открываются новые производства, обновляется технологическое оборудование, расширяется автоматизация большинства процессов.
 

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Юлия Минич

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