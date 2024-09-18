Лебедева о беглых: Никто и нигде не любит предателей. И спрос на них на Западе временный

Григорий Азаренок, СТВ:

Гомельчане, как вам? Светлые лица оппозиции. Хотим, говорит, чтобы да по Гомелю, да по Мозырю, как по объектам. Сколько у нас на Мозырском НПЗ людей работает? Там и женщин много работает, молодежи по распределению.

И взрыв. Техногенная катастрофа. Техногенная катастрофа для всей Гомельской области. Вам Чернобыля, наверное, не хватило, Гомельчане… Вот хотят еще.

А сидят там злобные, подлые, грязные. И почему? Потому что вот «не той народ, дурный народ, не понял их. Любит Лукашенко, слушает Лукашенко, не хочет их слушать». И вот и второй. И как Шендерович отвечает: Мне нравится. Ну, понимаете, американская оккупация – это хорошее дело вообще. Они вот людей к демократии.

Вот немцы проиграли, их американцы оккупировали. Там же до сих пор у войск статус – оккупационные войска. Вот поставили там свои базы, управляют, прослушивают всех канцлеров, управляют. Ставят их просто. Какое-нибудь украинское чмо, извините, пожалуйста, может, канцлера там колбасой назвать, А ему за это ничего не будет, потому что хозяева другие. И говорит: это вообще хорошая тема. Так эти же люди нам про суверенитет что-то очень много рассказывали, помнишь? Они очень любили плакать по поводу суверенитета. А тут американская оккупация – это очень хорошо.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Они, наверное, хотят такой же оккупации для Беларуси, но я хочу сказать, что очень смешно их слушать. Вот правда смешно, потому что мне кажется, вот такие вещи могут говорить люди, которые никогда не видели последствий войны и не сталкивались с людьми, которые пережили это. Меня всегда удивляет то, что белорусы, которые бежали из страны, они говорят о том, высказывают свое желание бомбить какие-то объекты, захватывать территории, освобождать якобы. И при этом вообще не представляют, чем это может закончиться, в том числе и для них. Потому что они будут первые.

Григорий Азаренок:

Так их, да, они ж тупые не понимают, что из теплых студий этих придурков всех возьмут под белоручники, значит, заградотряд встанет и пошли вперед на мины.



Ксения Лебедева:

Конечно. И уничтожим не мы, а те, кто их пригрел под своим крылом. Потому что предателей никто нигде не любит. И это временное. То, что вот сейчас происходит, то, что их там, не знаю, ублажают, им дают эфиры, еще что-то. И считают своими, но это так…

