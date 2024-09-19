С сентября 2021 года погранзаборы сопредельных стран ЕС убили 48 животных

Наши ближайшие соседи, например, не придумали ничего лучше, чем оградиться от беженцев стеной с колючей проволокой. Иностранцев, которые стремятся попасть в ЕС, забор, разумеется, не останавливает. Единственные, против кого ограждение реально работает, это животные.

Очередную жертву европейской колючки обнаружили у Латвийской границы. Лось пытался перейти на соседнюю территорию, однако пал от глубоких порезов и ран. Аналогичный случай произошел и 16 сентября на литовской границе.

Всего с сентября 2021-го погранзаборы стран ЕС стали причиной гибели 48 животных. Половина из них была зафиксирована на рубежах с Латвией. Беларусь на всех доступных международных площадках заявляла об ущербе, который наносят экосистеме эти заграждения. В марте Беловежскую пущу для оценки ситуации посетили специалисты ЮНЕСКО. Они подтвердили, что уникальному природному объекту и экосистеме в целом наносится непоправимый вред. Однако выводы экспертов не приняты во внимание ни в Польше, ни в Литве, ни в Латвии.