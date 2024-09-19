Единый день информирования пройдёт в Беларуси 19 сентября

Единство для нас – главное условие развития нации. Белорусы едины в стремлении жить на родной земле собственным умом и трудом, готовы последовательно отстаивать свои исконные ценности и правду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощное и яркое выступление Александра Лукашенко на форуме, собравшем тысячи белорусов со всей страны, расходится на цитаты и обсуждается всем нашим обществом. Будут о нем говорить и 19 сентября во время Единого дня информирования.

Тема диалога в коллективах: «Мы вместе навсегда: к 85-пятилетию воссоединения Западной Беларуси и БССР». В сентябре 1939-го на нашей земле произошло судьбоносное событие: белорусский народ восстановил историческую справедливость, вернул себе право «людзьмi звацца», смог самостоятельно определять собственное будущее. Разговор об этом шел во время масштабного патриотического форума в «Минск-Арене».

В тот же праздничный день дан старт республиканской акции «Марафон единства». В ближайшие месяцы он пройдет во всех регионах страны. Как заявил Президент, это будет марафон триединства традиций: национальной культуры – ее мы бережно храним и развиваем; талантов наших людей – ими славится белорусская земля; красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием. Славное наследие предков и не менее яркие достижения современников – то, что нас объединяет и делает счастливыми на родной земле.