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Агрогородок Михановичи готовится к проведению «Дожинок-2023» и 150-летия. Чем будут удивлять?

30 августа 2023 13:51
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Новости Беларуси. Массовая уборочная зерновых в Минской области завершена. Населенные пункты уже активно готовятся принять гостей на праздник тружеников села «Дожинки-2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минском районе он пройдет в агрогородке Михановичи.

Агрогородок Михановичи готовится к проведению «Дожинок-2023» и 150-летия. Чем будут удивлять?-1

Сейчас здесь идут последние приготовления к мероприятию. Основной локацией станет территория возле Физкультурно-оздоровительного комплекса, где разместится главная сцена. Здесь пройдут торжественная церемония награждения лучших хлеборобов и праздничный концерт. Также будут работать ярмарки ремесленников, фуд-корты, аттракционы для детей и интерактивные площадки.

Агрогородок Михановичи готовится к проведению «Дожинок-2023» и 150-летия. Чем будут удивлять?-4

Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельисполкома:
У нас уже асфальтируются центральные улицы. До «Дожинок» будут готовы те пути, по которым следуют делегации. Что касается после «Дожинок», работы продолжатся, мы уйдем на более вторичные улицы.

Агрогородок Михановичи готовится к проведению «Дожинок-2023» и 150-летия. Чем будут удивлять?-7

В Михановичах праздник тружеников села «Дожинки-2023» пройдет 9 сентября. Кстати, в этот же день отпразднуют и 150-летие агрогородка. К юбилейной дате будет организована историческая выставка.

# Дожинки # общество # Светлана Довальцова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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