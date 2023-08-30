Агрогородок Михановичи готовится к проведению «Дожинок-2023» и 150-летия. Чем будут удивлять?

Новости Беларуси. Массовая уборочная зерновых в Минской области завершена. Населенные пункты уже активно готовятся принять гостей на праздник тружеников села «Дожинки-2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минском районе он пройдет в агрогородке Михановичи.

Сейчас здесь идут последние приготовления к мероприятию. Основной локацией станет территория возле Физкультурно-оздоровительного комплекса, где разместится главная сцена. Здесь пройдут торжественная церемония награждения лучших хлеборобов и праздничный концерт. Также будут работать ярмарки ремесленников, фуд-корты, аттракционы для детей и интерактивные площадки.

Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельисполкома:

У нас уже асфальтируются центральные улицы. До «Дожинок» будут готовы те пути, по которым следуют делегации. Что касается после «Дожинок», работы продолжатся, мы уйдем на более вторичные улицы.