В Минске суд вынес приговор обвиняемым в нападении на посольство Беларуси в Лондоне
Новости Беларуси. Угроза применения насилия в отношении белорусских дипломатов, повреждение здания посольства и причинения ущерба в особо крупном размере. В Минске огласил приговор по делу о нападении на посольство Беларуси в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадиму Боговкову и Максиму Зуеву – по 10 лет лишения свободы, Сергею Рябушко и Александру Напреенко – по восемь с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. Фемида полностью поддержала предложение гособвинителя, а сразу после заседания некоторые адвокаты признались, что не будут обжаловать приговор. Обвиняемые на связь с ними так и не выходили.
Александр Король, государственный обвинитель:
Поскольку государство пребывания, а по настоящему уголовному делу это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, самоустранилось от выполнения Венских конвенций, от дипломатических и консульских сношений, не приняло никаких мер по предупреждению посягательств на личность, свободу, достоинство сотрудников белорусского посольства, не приняло никаких мер по защите здания представительство от незаконного вторжения или повреждения его имущества, соответственно, лица, которые совершили преступные противоправные действия, не понесли никакой ответственности в Великобритании. Как итог, настоящее уголовное дело расследовано в Республике Беларусь и рассмотрено в порядке специального производства.
Напомним, в конце 2021 года фигуранты дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыли к зданию посольства Беларуси в Лондоне. Действуя по мотивам политической вражды и розни, забросали здание яйцами, оскорбляли сотрудников посольства, также нанесли им травмы. Осужденные принадлежат к группе белорусских граждан, которые выехали в Великобританию и придерживаются экстремистских взглядов.