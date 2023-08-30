В Минске суд вынес приговор обвиняемым в нападении на посольство Беларуси в Лондоне

Новости Беларуси. Угроза применения насилия в отношении белорусских дипломатов, повреждение здания посольства и причинения ущерба в особо крупном размере. В Минске огласил приговор по делу о нападении на посольство Беларуси в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадиму Боговкову и Максиму Зуеву – по 10 лет лишения свободы, Сергею Рябушко и Александру Напреенко – по восемь с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. Фемида полностью поддержала предложение гособвинителя, а сразу после заседания некоторые адвокаты признались, что не будут обжаловать приговор. Обвиняемые на связь с ними так и не выходили.