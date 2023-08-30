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Персики, яблоки, нектарины и даже кизил. Фермер из Минского района делится секретами богатого урожая

30 августа 2023 13:41
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Новости Беларуси. Богатый урожай персиков и абрикосов. Фермер Василий Борисенок из деревни Тимошки успешно выращивает южные фруктовые деревья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помимо этого, на его плантациях есть саженцы других плодовых и декоративных растений. Участок земли под питомник на 199 лет ему выделил Минский райисполком.

Как правильно выращивать плодовые культуры – узнала наш корреспондент Мария Царикевич.

Персики, яблоки, нектарины и даже кизил. Фермер из Минского района делится секретами богатого урожая-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Фермер Василий Борисенок уже более 30 лет развивает собственное хозяйство, а помогает ему в этом семья. Когда прогуливаешься по участку, сразу видно: человек любит свое дело. Урожай тоже впечатляет – груши, персики и яблоки. А сам участок занимает больше 15 гектаров.

Персики, яблоки, нектарины и даже кизил. Фермер из Минского района делится секретами богатого урожая-4

Персики, яблоки, нектарины и даже кизил. Фермер из Минского района делится секретами богатого урожая-6

Основная территория хозяйства находится в деревне Тимошки. Землю семье Борисенок в аренду дали на 99 лет. И они решили заложить сад. Начиналось все с пары деревьев, а сегодня здесь настоящий фруктовый рай. И что удивительно, все приживается с легкой руки хозяина.

Персики, яблоки, нектарины и даже кизил. Фермер из Минского района делится секретами богатого урожая-9

Александр Борисенок:
Чисто семейный бизнес: родители, моя семья, семья сестры. Работа есть всегда. Пришли, делаем одну работу, потом вторую. Такого, чтобы кто-то чем-то конкретно занимался… Мужчина – это, как всегда, обработка, культивация. Женщины больше на прополке.

Подробнее – в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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