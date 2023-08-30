Персики, яблоки, нектарины и даже кизил. Фермер из Минского района делится секретами богатого урожая
Новости Беларуси. Богатый урожай персиков и абрикосов. Фермер Василий Борисенок из деревни Тимошки успешно выращивает южные фруктовые деревья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Помимо этого, на его плантациях есть саженцы других плодовых и декоративных растений. Участок земли под питомник на 199 лет ему выделил Минский райисполком.
Как правильно выращивать плодовые культуры – узнала наш корреспондент Мария Царикевич.
Мария Царикевич, корреспондент:
Фермер Василий Борисенок уже более 30 лет развивает собственное хозяйство, а помогает ему в этом семья. Когда прогуливаешься по участку, сразу видно: человек любит свое дело. Урожай тоже впечатляет – груши, персики и яблоки. А сам участок занимает больше 15 гектаров.
Основная территория хозяйства находится в деревне Тимошки. Землю семье Борисенок в аренду дали на 99 лет. И они решили заложить сад. Начиналось все с пары деревьев, а сегодня здесь настоящий фруктовый рай. И что удивительно, все приживается с легкой руки хозяина.
Александр Борисенок:
Чисто семейный бизнес: родители, моя семья, семья сестры. Работа есть всегда. Пришли, делаем одну работу, потом вторую. Такого, чтобы кто-то чем-то конкретно занимался… Мужчина – это, как всегда, обработка, культивация. Женщины больше на прополке.
Подробнее – в видеоматериале.