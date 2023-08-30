Глава Минэнерго: потребление природного газа в Беларуси сокращается

За полугодие его поставлено потребителям на 15 % менее, чем за аналогичный период 2022-го. По оценке специалистов, такой показатель, в первую очередь, результат работы БелАЭС. С момента включения в сеть первого энергоблока станция выработала более 18 миллиардов киловатт в час электроэнергии, что обеспечивает замещение порядка пяти миллиардов кубометров голубого топлива ежегодно.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Нужно еще учесть, что у отдельных производств, отдельных предприятий имеет место и рост потребления природного газа. Это связано с увеличением объемов производства продукции, которая востребована на внешних рынках и внутри страны, а также созданием новых производств, где в рамках технологического процесса также используется природный газ.

Также министр отметил и роль цифровизации газовой отрасли. За последние несколько лет сфера стала полностью независима от импорта. В Беларуси оцифрованы все газораспределительные сети. Системой телеметрии оснащены регуляторные пункты, информация о деятельности которых попадает в режиме онлайн в диспетчерские пункты по всей стране.