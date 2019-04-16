Агрессивная застройка Минска: почему появился долгострой у цирка, «дом Чижа» и как исправить ситуацию?

Новости Беларуси. Архитекторы обеспокоены агрессивной застройкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почему в столицы появляются объекты вроде «дома у Троицкого» и как ситуацию можно исправить, обсудили за круглым столом.

Среди спорных конструкций: бизнес-центр на Октябрьской площади, здание у цирка и торговый центр около Национальной библиотеки.

По словам специалистов, застройщики действует следующим образом: присматривают землю, идут с эскизом в вышестоящие организации на согласование, обходя главного архитектора. Поэтому многоэтажные постройки в центральной части города часто не вписываются в общую картину сердца столицы.

Александр Петров, главный архитектор Минска (2011- 2013):

Любое размещение объекта надо проводить на конкурсной основе. Архитектурный конкурс – проводить в любом случае при реконструкции, при новом проектировании, при благоустройстве. Что это даст? Это даст возможность выбрать наиболее щадящее оптимальное решение для размещения объекта. И если мы не получим положительных результатов от конкурса, мы увидим те ошибки, которые могут быть.