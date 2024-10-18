Дочь легендарной балерины Баси Карпиловой. Пообщались с костюмером Большого театра

Любовь Карпилова, костюмер Большого театра оперы и балета Беларуси:

Большой театр – это вся моя жизнь. Это пуповина, которая меня держит всю жизнь. Уже 56 лет. И это только непрерывный трудовой стаж. А ведь в Большом она родилась, жила, училась.

Любовь Карпилова:

Благодаря театру я родилась. Здесь, в этом театре, было театрально-художественное училище, где учился мой папа, а мама танцевала. Студенты бегали смотреть спектакли. Так они и познакомились. В 1949-м они поженились. В 1950-м я родилась.