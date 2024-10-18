Дочь легендарной балерины Баси Карпиловой. Пообщались с костюмером Большого театра

Любовь Карпилова, костюмер Большого театра оперы и балета Беларуси:
Большой театр – это вся моя жизнь. Это пуповина, которая меня держит всю жизнь. Уже 56 лет.
И это только непрерывный трудовой стаж. А ведь в Большом она родилась, жила, училась.
Любовь Карпилова, костюмер Большого театра оперы и балета Беларуси:
Большой театр – это вся моя жизнь. Это пуповина, которая меня держит всю жизнь. Уже 56 лет.
И это только непрерывный трудовой стаж. А ведь в Большом она родилась, жила, училась.
Любовь Карпилова:
Благодаря театру я родилась. Здесь, в этом театре, было театрально-художественное училище, где учился мой папа, а мама танцевала. Студенты бегали смотреть спектакли. Так они и познакомились. В 1949-м они поженились. В 1950-м я родилась.
Любовь Викторовна – дочь легендарной Баси Карпиловой. Балерины, которая много лет танцевала на сцене Большого театра Беларуси. А ведь сюда ее маму привел случай.
Любовь Карпилова:
Моя мама бакинка. Она родилась в Баку. Родители приобщали ее к искусству – водили на оперу и балет. И при Бакинском театре попала в балетную школу. Она была способной девочкой.
И Басю отобрали на учебу в Москву, сразу в 5 класс. После училища она была ведущей балериной в столичных театрах. А потом началась война.
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