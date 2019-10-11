В Минске опавшие листья убирают специальными комбайнами

Новости Беларуси. Пылесосы не только в квартире, но и на улице. В столице активно занимаются уборкой листвы. Для этого используют специальную технику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

11 октября такие машины вышли в Александровский сквер. На уборке листьев работает компактная команда: операторы самих мини-комбайнов и сотрудники, которые убирают листья из труднодоступных мест с помощью пылесосов и, наоборот, с помощью выдувателей. Такая техника заменяет 10 рабочих рук и сокращает время на уборку вдвое.