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Аграрии Беларуси убрали уже 80 % зерновых: в лидерах – Минская область

12 августа 2019 08:38
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Новости Беларуси. Уборочная кампания уверенными шагами приближается к финалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Аграрии Беларуси убрали уже 80 % зерновых: в лидерах – Минская область-1

Аграрии уже намолотили более 5,5 млн тонн зерна. Убрано 80 % всех посевных площадей. Хлеборобы проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника. При этом самый весомый вклад у Минской области – более 1,4 млн тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы.

К слову, самая высокая урожайность именно на Гродненщине: с гектара удается поднять свыше 37 центнеров зерна. Ближе остальных к завершению жатвы Брестская область. Здесь аграриям осталось убрать чуть больше процента площадей. А вот на Витебщине еще предстоит обработать почти половину.

Аграрии Беларуси убрали уже 80 % зерновых: в лидерах – Минская область-4

 

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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