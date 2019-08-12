Аграрии Беларуси убрали уже 80 % зерновых: в лидерах – Минская область

Аграрии уже намолотили более 5,5 млн тонн зерна. Убрано 80 % всех посевных площадей. Хлеборобы проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника. При этом самый весомый вклад у Минской области – более 1,4 млн тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы.

К слову, самая высокая урожайность именно на Гродненщине: с гектара удается поднять свыше 37 центнеров зерна. Ближе остальных к завершению жатвы Брестская область. Здесь аграриям осталось убрать чуть больше процента площадей. А вот на Витебщине еще предстоит обработать почти половину.