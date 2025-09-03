Аграрии Беларуси намолотили более 8,8 млн тонн зерна

Более 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна – таков вес республиканского каравая вместе с рапсом на утро 3 сентября. Страда на финишной прямой: аграриям осталось обмолотить всего 4 % полей с зерновыми и зернобобовыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый регион вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Свыше 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна отправила в закрома Минская область – лидер уборочной. 1 миллион 735 тысяч и 1 миллион 674 тысяч соответственно намолотили гродненские и брестские хлеборобы. 925 тысяч тонн зерна нового урожая собрали в Витебской области. 1 миллион 219 тысяч – в Могилевской, чуть более миллиона – на счету комбайнеров Гомельского региона.

Убирая зерно 2025 года, думают аграрии и о будущем урожае. 27 тысяч гектаров освободившихся площадей уже засеяли озимыми на зерно. Кипит работа и в полях с овощными культурами. Убрано 7 % площадей с сахарной свеклой, картофеля в стране накопано уже более 65 тысяч тонн. Активно идет в хозяйствах и заготовка кормовой базы для животноводства.