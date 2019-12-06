Адыгейский, чечил, качотта, халлуми: белорусская фермерша делает уникальные сыры

Рассказываем в программе «Центральный регион», как владелица личного подсобного хозяйства производит сыр из гипоаллергенного молока.
Рассказываем в программе «Центральный регион», как владелица личного подсобного хозяйства производит сыр из гипоаллергенного молока.
Ольга изготавливает уникальные экопродукты. Она уже освоила порядка двадцати сортов сыра.
Ольга Цвилик, владелица личного подсобного хозяйства:
Делаем от самых простых, то есть это адыгейский. Его учил меня делать Михаил Исаков из Адыгеи. Он рассказал все секреты и нюансы. Чечил – это косичка, сулугуни. Качотта – это самый универсальный, наверное, сыр, которые можно делать с любыми добавками: и с помидорами, и со специями, и с орешками. У нас качотта с чаем матча. Мы попробовали красить его вот таким вот способом. Сыр с белой плесенью из коровьего и козьего молока. Поэтому он такой очень мягкий – это бри. Российский, пармезан лежит к апрелю. Халлуми – кипрский сыр, который жарится. Сыр с голубой плесенью, камамбер.
Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу
Как только находится новое название, обязательно хочется его испробовать. Начинается изучение – обязательно изучаю историю, потому что рецептов в Интернете очень много, поэтому сразу лучше изучить историю сыра. Тогда понятнее, как его делать. Самый сложный сыр – это, наверное, сыры группы паста филата. Это вытяжные сыры – чечил, моццарелла. Потому что нужно подобрать момент, когда у сгустка сыра возникает нужная кислотность. А если этот момент проморгал, то этот сыр не получится. Или если, наоборот, кислотность не набралась. Постоянно в голове новые названия, все думаешь, как это сделать. Сейчас уже хочется создать погреб хороший для созревания сыров, чтобы создать им те условия, которые необходимы.
Постепенно производство модернизировали. С ростом объёмов и видов продукции стал вопрос о приобретении специальной сыроварни. Год назад машина стала настоящей «палочкой-выручалочкой» для семьи. Старшая дочь Ольги Александра учится в Витебске, поэтому главный помощник родителей по хозяйству – младшая Лиза. У неё же право первой дегустации съедобных новинок.
Елизавета Цвилик, дочь:
Мороженое мама делала нескольких видов: шоколадное, ванильное. Очень вкусное. И после этого мороженого магазинное, вообще, в рот не лезет.
Недавно Ольга решила собрать единомышленников для обмена опытом. Так состоялся первый семинар среди сыроваров-любителей со всей страны.
Ольга Цвилик:
Приехало к нам 17 человек. Желающих было больше, но пришлось ограничить количество мест, потому что у нас на кухне они бы просто не поместились. Что самое интересное, люди все молодые, с образованием. То есть бытует мнение: вот вы неудачники, вы занялись сельским хозяйством. Вот почему-то так считается, что сельским хозяйствами занимаются только те люди, которые не нашли себя в жизни и от безысходности пошли в эту работу. Нет, это не так. Были у нас и экономисты, и спортсмены, и работники сферы образования, и банковской сферы, и работники культуры даже.