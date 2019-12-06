Адыгейский, чечил, качотта, халлуми: белорусская фермерша делает уникальные сыры

Ольга Цвилик, владелица личного подсобного хозяйства: Делаем от самых простых, то есть это адыгейский. Его учил меня делать Михаил Исаков из Адыгеи. Он рассказал все секреты и нюансы. Чечил – это косичка, сулугуни. Качотта – это самый универсальный, наверное, сыр, которые можно делать с любыми добавками: и с помидорами, и со специями, и с орешками. У нас качотта с чаем матча. Мы попробовали красить его вот таким вот способом. Сыр с белой плесенью из коровьего и козьего молока. Поэтому он такой очень мягкий – это бри. Российский, пармезан лежит к апрелю. Халлуми – кипрский сыр, который жарится. Сыр с голубой плесенью, камамбер.

Как только находится новое название, обязательно хочется его испробовать. Начинается изучение – обязательно изучаю историю, потому что рецептов в Интернете очень много, поэтому сразу лучше изучить историю сыра. Тогда понятнее, как его делать. Самый сложный сыр – это, наверное, сыры группы паста филата. Это вытяжные сыры – чечил, моццарелла. Потому что нужно подобрать момент, когда у сгустка сыра возникает нужная кислотность. А если этот момент проморгал, то этот сыр не получится. Или если, наоборот, кислотность не набралась. Постоянно в голове новые названия, все думаешь, как это сделать. Сейчас уже хочется создать погреб хороший для созревания сыров, чтобы создать им те условия, которые необходимы.

Постепенно производство модернизировали. С ростом объёмов и видов продукции стал вопрос о приобретении специальной сыроварни. Год назад машина стала настоящей «палочкой-выручалочкой» для семьи. Старшая дочь Ольги Александра учится в Витебске, поэтому главный помощник родителей по хозяйству – младшая Лиза. У неё же право первой дегустации съедобных новинок.