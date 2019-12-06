«Этот вид дерева даже есть у нашего Президента». Где купить необычную новогоднюю ёлку?

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Каждый год какая-то новинка у нас присутствует. Например, Гродненский лесхоз впервые в этом году предложил жителям своего центра приобрести сербскую ель. Как мы слышим из наших новостных сводок, этот вид дерева даже есть у нашего Президента. Если вы хотите у себя поставить на Новый год ель, как у Президента, то – Гродненский лесхоз. Наш семеноводческий центр, который находится в 7 км от Минска, также будет реализовывать сербскую ель в этом году. Все же, белорусы традиционно отдают предпочтение сосне обыкновенной и ели обыкновенной.