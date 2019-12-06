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Сколько будет стоить новогодняя ель в этом году?

06 декабря 2019 08:35
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Анастасия Докучаева.

Сколько будет стоить новогодняя ель в этом году?-1

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Цены разные – зависят и от регионов, и от места реализации. Безусловно, если вы обратитесь непосредственно в лесхоз, новогоднее дерево вы сможете купить по самым выгодным ценам. Я посмотрела – в этом году, наверное, самое приятное с точки зрения ценообразования – это Брестская область. Там дерево размером примерно 1 метр можно купить за 5.80. Это самая низкая цена. Если вы покупаете на каких-то торговых точках, вблизи торговых центров, например, на базарах, то там ценники могут расти. В среднем, наверное, рублей 8 будет стоить дерево до метра. Рублей 9-10 – от метра до двух, и несколько выше – от двух и далее.

Сколько будет стоить новогодняя ель в этом году?-4

# Новый год # общество # Анастасия Докучаева

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