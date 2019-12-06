Кто эти люди с муралов на Притыцкого и как зарубежные художники общались с белорусами при помощи песен

Искусство с девятиэтажный дом. На улице Притыцкого завершают мурал, который станет последней картиной триптиха «Будучыня». Показываем в программе «Минск и минчане» самый масштабный и амбициозный стрит-арт проект столицы, который объединил художников из трех стран. Торцы сразу трех домов стали полотнами для гигантских урбанистических рисунков.

Олег Ларичев, координатор проекта Urban Myths:

Эти три стены уже давно на Каменной Горке присматривали, многие на них засматривались. В этом году мы начали переговоры с администрацией Фрунзенского района. Они тоже хотели что-нибудь сделать с этими стенами, облагородить их как-то. Так наши интересы сошлись.

От возникновения идеи до ее реализации потребовалось меньше месяца! Короткие переговоры в соцсетях – и уже в сентябре уличные художники вооружились валиками и кистями. Первым – на торце дома №136 появилось полотно сербского муралиста, который рисует под псевдонимом Artez.

Олег Ларичев, координатор проекта Urban Myths:

У Артеза молодая девушка, она мобильная – в рюкзаке у нее самые важные для нее вещи. Это ноутбук и василек, как привязка к белорусским традициям. Она немножко необычно несет рюкзак. Когда так держат рюкзак, хотят так сохранить важные для себя вещи. Прототипами всех трех муралов стали реальные минчане. Например, сербский художник свою модель встретил просто в центре Минска – попросил сфотографировать ее, и рисовал.

Героиней следующего мурала стала девушка из Серебрянки. Теперь она шагает по белорусским лесам с шаром, представляющим сеть глобальных коммуникаций. Так минский художник Евгений Сосюра обыграл миф о славянской богине Макошь, которая плетет веретено судьбы. Центральным лицом триптиха стал двухлетний Лукас. Сегодня он уже соседствует с двумя очаровательными минчанками и идейно завершает мысль – будущее в детях.

Слим Сафонт, художник-муралист:

Ему повезло. Этот мальчик был первым, кого мы нашли. А еще он сын одного из помощников проекта, Андрея. Поэтому мы решили сделать ему такой подарок. Вся семья была счастлива!

Специально для столичного проекта Слим Сафонт и его напарник Эдгар Гоас Бланко прилетели из Испании. Для Слима наша страна – пятая по счету за год площадка для творчества. Слим Сафонт:

В этом году я был в Соединенных Штатах, рисовал в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Детройте. Также я был в Москве, Париже и Италии. На следующей неделе я поеду в Голландию.

В Беларуси испанский стрит-арт-художник впервые. Но признается: за короткое время наша страна его немало впечатлила. Правда, пришлось подстраиваться к капризам погоды: фасадная краска замерзает в «минус». Но мастера не растерялись и вывели собственную формулу отделочных материалов.

Слим Сафонт:

Нам здесь очень понравилось. Правда, не так просто наладить коммуникацию с местными жителями, потому что далеко не все говорят на английском. Но мы придумали общаться даже с помощью песен! Я счастлив рисовать здесь картину. Я думаю, это хорошая страна и отличный опыт для меня!

Здесь холодно? Слим Сафонт:

Да, холодно! Так что белорусский снег – самовыражению не помеха. Авторы оригинального проекта уже подумывают, где бы мог «поселиться» очередной мурал. Олег Ларичев:

Каждый год мы привозим художников из разных стран. Я думаю, в следующем году будет тоже несколько интересных работ. Есть задумка сделать мурал с белорусским музейным художником.

Слим Сафонт:

Моя мечта ездить и рисовать по всему миру. Сейчас я хочу сфокусировать свою работу в студии, сотрудничать с галереями. Страна, где я еще хочу нарисовать картину – Индия. Пока художники решают, как еще украсить мир, минчане уже оценили многоэтажное творчество и по-своему расшифровывали символы.