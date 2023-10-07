Новости Беларуси. Сегодня, 7 октября, в Беларуси начали действовать изменения в законе о СМИ. Они направлены в первую очередь на защиту национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь не секрет, что для разрушения мира и стабильности зарубежные масс-медиа зачастую используют фейки и вбросы. И теперь в Беларуси появился инструмент, чтобы этого не допустить.

В обновленном документе расширили список оснований аннулирования свидетельств о госрегистрации СМИ и ограничения доступа к их площадкам. Причиной может послужить причастность их к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, теперь в случае дискриминации или запрета белорусских СМИ за рубежом наша страна будет действовать зеркально, поступая так же.