Новости Беларуси. Сегодня, 7 октября, в Беларуси начали действовать изменения в законе о СМИ. Они направлены в первую очередь на защиту национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 7 октября, в Беларуси начали действовать изменения в законе о СМИ. Они направлены в первую очередь на защиту национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь не секрет, что для разрушения мира и стабильности зарубежные масс-медиа зачастую используют фейки и вбросы. И теперь в Беларуси появился инструмент, чтобы этого не допустить.
В обновленном документе расширили список оснований аннулирования свидетельств о госрегистрации СМИ и ограничения доступа к их площадкам. Причиной может послужить причастность их к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, теперь в случае дискриминации или запрета белорусских СМИ за рубежом наша страна будет действовать зеркально, поступая так же.
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Это адекватный ответ в рамках той информационной войны, которая сегодня развязана против нашего государства со стороны в первую очередь стран коллективного Запада – США и Западной Европы. Никакой угрозы свободе слова, никакого наката на свободу слова со стороны Республики Беларусь здесь нет и быть не может. Это исключительно ответные действия на ту недружественную политику, которая годами ведется в отношении нашей страны.
Изменения в законе также определяют правовой статус владельцев интернет-ресурсов, которые распространяют контент теле- или радиовещательных СМИ. Также определены случаи, когда журналисты могут быть лишены аккредитации.