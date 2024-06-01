«Абсолютно все дети талантливые». Как разглядеть дар в ребёнке – рассказала хореограф-постановщик

Александр Стасевич, ведущий: Инна, ведущие – это тоже большие дети, и я поэтому предлагаю, как и всем детям, начать сразу же с самого главного, со сладкого, с острых вопросов. Правда ли, что все дети талантливые, и как этот талант разглядеть?

Александра Каштанова, ведущая: Продолжаем встречать Международный день защиты детей в хорошем настроении, тон этому задают песни. И сетовали, что сегодня хороших детских песен так не хватает. Белорусские авторы исправляют ситуацию, и отличные песни и танцы для детей есть. Это подтверждает и наша гостья Инна Комаровская, хореограф-постановщик вокально-хореографического ансамбля «Заранак» Национального центра музыкального искусства имени Мулявина.

Инна Комаровская, хореограф-постановщик вокально-хореографического ансамбля «Заранак» Национального центра музыкального искусства им. В.Г. Мулявина:

Я считаю, что абсолютно все дети талантливые, да и не только дети, но и взрослые. Просто каждый проявляет свой талант в какой-то своей сфере. Но что касается детей, здесь важно заметить его в раннем возрасте.

Александра Каштанова:

Как найти этот талант? Потому что есть же дети ленивые, есть пугливые, которые действительно хотят быть артистами, танцевать, в театральных студиях выступать. А есть такие тихие, но вот кажется, что там что-то зарыто в этом человеке.

Инна Комаровская:

Поэтому важно замечать за ребенком, что более охотно он делает. Если ребенок очень много рисует, его нужно отдать в изо-студию. Если ребенок берет лак либо расческу, изображает перед зеркалом артиста, соответственно, его нужно отдать в Национальный центр музыкального искусства имени Владимира Егоровича Мулявина. Обязательно к нам!