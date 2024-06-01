Более 99% родителей положительно оценивают состояние здоровья своих детей – Белстат

В Беларуси особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. У нас 30 детских больниц и около 19 родильных центров, где помощь оказывают высококвалифицированные медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно статистике, более 99 % родителей положительно оценивают состояние здоровья своих малышей. К слову, без малого 20 % населения страны (а это более 1 миллиона 800 тысяч человек) еще не достигли 18-ти.

Ирина Чигирева, начальник главного управления статистики услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Беларуси:

В республике особое внимание уделяется образованию и воспитанию детей раннего возраста. В уходящем учебном году в республике функционировало 3750 учреждений дошкольного образования, в которых воспитывались более 350 тысяч детей. 9 из 10 детей в нашей республике посещают детские сады. В республике также функционирует 2872 учреждения среднего образования, в которых обучаются более 1 миллиона школьников.

В Беларуси действует широкая система внешкольной активности. Занятия по интересам обеспечивают почти 400 школ искусств и свыше 250 детских дворцов и центров. Подрастающее поколение также активно интересуется спортом, в нем задействованы более полутора миллионов ребят.