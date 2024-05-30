Депутаты приняли законопроект по вопросам урегулирования неплатёжеспособности

В Палате представителей приняли в двух чтениях законопроект об очередной амнистии, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обсуждение в Овальном зале комиссия по национальной безопасности также представила соглашение Беларуси и Вьетнама о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Его, как и законопроект по вопросам урегулирования неплатежеспособности, депутаты приняли во втором чтении.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В частности, вносятся изменения, которые позволят нагрузить ответственностью руководителей и вышестоящих предприятий и непосредственных руководителей в части принятия ответственных решений. В случае, если банкротство предприятия или же его неплатежеспособность наступила в случае принятия вышестоящим руководителям вот таких виновных действий, которые привели к этому банкротству, этот руководитель будет солидарно отвечать обязательствам и по долгам этого общества.

В ходе заседания первой сессии Палаты представителей восьмого созыва депутаты рассмотрели и приняли законопроект о пенсиях военнослужащих силовых ведомств, о драгоценных металлах и камнях, а также ратифицировали договор об учреждении Международной организации по русскому языку.