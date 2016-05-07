Абитуриенты – о крестиках в тестах и жизни: как готовятся к ЦТ-2016 и что станет удобнее в этом процессе в 2017

Не только англичан волнует тестирование. И наших родителей, и детей, задумавших получить «корочку» высокой пробы. Каждый год по весне эта тема будоражит умы: такая мода у белорусов – во что бы то ни стало дать детям высшее образование. Чуточку иронии в этом можно обнаружить. Но, с другой стороны, белорусы – действительно высокообразованная нация. Сегодня! И в этом успех следующих дней, когда ставка будет сделана на высокотехнологичные производства. Но вернемся к порогу, который надо перешагнуть на пути в вуз, к тестированию. О новаторствах и нынешних настроениях рассказывает Александра Кулакова.

С самого утра понедельника Катя одной из первых вышла на старт марафона, имя которому вступительная кампания-2016. Главный корпус Белорусского педуниверситета рядом с этой девушкой выглядит как Эверест. И она собирается взять эту вершину. Ей только 17, но она определенно знает, кем хочет стать и где хочет учиться.

Екатерина Подымако, ученица школы № 148 г. Минска:

Это мой вуз. Семейная традиция. Мои бабушка и дедушка, тетя моя тоже закончили. В прошлом это был педагогический институт. Поэтому я хочу поступить.

Если Катя определилась, кем хочет стать, то многие молодые люди еще думают. Времени осталось немного. Подать документы на ЦТ нужно до 1 июня в одном из пунктов регистрации. Всего их 41. Всю информацию (сроки, условия, особенности) можно найти на сайте Министерства образования в разделе «Абитуриенту».

Пока школьники регистрируются на ЦТ, в этом ярком здании, внешне напоминающем большие пчелиные соты, работают с тестовыми заданиями по всем 15 предметам, но узнать их содержание невозможно.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

13 числа у нас абитуриенты придут сдавать белорусский язык, а это значит, что варианты тестов по белорусскому языку появятся накануне 13 числа. На сегодняшний момент их еще нет.

Словно в Центре управления полетами здесь ведется онлайн-трансляция, как подают документы абитуриенты, и как в штаб стекается оперативная информация. На мониторах каждые пять минут в списке появляется полсотни фамилий и имен. Но в РИКЗе важны другие цифры – человекотестов. Сколько их точно понадобится – об этом станет известно 1 июня.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

Абитуриент должен осознавать, что для удачной сдачи вступительного испытания он должен хорошо знать школьную программу.

Екатерина Мацкевич, ученица Боровлянской средней школы № 2:

Я учусь по школьным учебникам, большинство материалов дают из дополнительного пособия.

Свои знания Екатерина Мацкевич проверяет на репетиционном тестировании. Она хочет поступить на менеджера по рекламе, хотя всю жизнь мечтала пойти на юриста. Но решила подождать. Возможно, позже выберет юрисприденцию как второе высшее. Но пока Катя думает про централизованное тестирование и про оценки в школе.

Со стартом горячей поры для абитуриентов и их родителей Президент принимает во Дворце Независимости специально созданную Госкомиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для людей, для будущего нашей страны это важнейший этап. Важнее некуда. Нет специалиста – нет страны. Мы будем анализировать вплоть до мельчайших нюансов этой кампании, делать выводы и вносить изменения, если это нужно, в том числе и в правила поступления в вузы. Но главное, конечно же, это наши потребности в экономике, в социальной сфере, в других сферах, здравоохранения, самого образования, сельского хозяйства, промышленности. Мы будем всегда исходить из этой потребности. По количественному и качественному составу наших абитуриентов.

На совещании Президент одобрил ряд нововведений вступительной кампании. Надо подчеркнуть: коснутся они абитуриентов следующего, 2017 года. Вот коротко в чем их суть.

Абитуриенты, поступающие в вузы, смогут сдавать ЦТ по четырем предметам, но будут предъявлять в приемную комиссию по-прежнему 3; в ссузы можно сдавать три ЦТ и предъявлять результаты двух; с сертификатами можно поступать в течение двух лет; количество резервных дней увеличат с одного до трех; а также будет утвержден облегченный порядок зачисления на остро востребованные экономикой специальности.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Каждый год список остродефицитных специальностей будет уточняться. Сейчас уже можно сказать, что это специальности легкой промышленности, некоторые специальности, связанные с машиностроением, металлургией, и сельское хозяйство.

Как привлечь молодых людей к непопулярным на рынке труда специальностям? Например, еще три года назад в Белорусском педагогическом университете оставались вакантными 2,5 тысячи бюджетных мест. В 2014 году дефицит восполнили за счет поступления круглых отличников без экзаменов.

Сергей Василец, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка:

У нас в прошлом году по сравнению с 2014-м на две трети специальностей выросли конкурсы, проходные баллы, на 40% увеличилось количество принятых медалистов и выпускников с красными дипломами.

В 2015 году создали 103 класса педагогической направленности – это полторы тысячи учащихся. У этих ребят еще есть год впереди, чтобы подтянуть свои аттестаты и автоматом зачислиться в педагогический университет. Отметки для этого должны быть не ниже 7 баллов по всем предметам учебного плана и не ниже 8 баллов – по профильным. При этом ожидается, что срок отработки по распределению у них будет превышать два года, как у целевиков.

Александр Лукашенко одобрил на этой неделе и такие нововведения. Поэтому в белорусском педагогическом ждут, что некогда невостребованные специальности выйдут на топовые позиции. Но это в 2017 году, а в этом все только начинается.

Екатерина Подымако, ученица школы № 148 г Минска:

Тестирование – это очень ответственно. Я понимаю, что моя жизнь сейчас – это моя ручка, крестики, которые я ставлю в правильных ответах. Не поставить бы на своей жизни тоже крестик, а только галочку.