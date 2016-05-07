Прожить пять жизней за день: зачем и как становятся журналистами

О хлебе, о те(э)стах, о моторах и ветеранах войны, чьи моторы еще сильны. В этой программе и ежедневно рассказывают вам и нам корреспонденты. 5 мая – День печати (еще раз напомню), 7 мая – День работников радио и телевидения. Так что на этой неделе грех не рассказать о тех, кто рассказывает. О журналистах по диплому и по призванию – выпускница журфака Яна Шипко.

35 лет назад инженер по образованию Владимир Новицкий впервые пришел на телевидение полный идей, как изменить спортивную журналистику. Мог ли подумать тогда молодой человек, поначалу получивший всего лишь должность администратора, что сейчас на его голос будет оборачиваться каждый прохожий.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

К каждому репортажу готовлюсь почти как к первому. Какой старый багаж?

Свои журналистские расследования обозреватель Виктор Пономарев ведет не только по законам жанра, но и по букве закона. Ведь фигуранты его статей не раз оспаривали напечатанные строки в суде. Но автор признается: самое приятное даже в его критическом амплуа не разоблачать, а помогать людям.

Виктор Пономаренко, обозреватель газеты «Советская Белоруссия»:

Я за то, чтобы смотреть на жизнь критически. Это, вообще, по-моему, главная работа журналистов. Резонанс бывает серьезным, карьеры ломаются. Это не шуточки.

В век смартфонов, когда каждый может сделать пост в Интернете и стать ньюсмейкером, а блогеры порой популярнее СМИ, все тяжелее оставаться на плаву в этом стремительном информационном потоке.

Вероника Канюта, специальный корреспондент газеты «Звязда»:

Мы, журналісты, павінны быць аб’ектыўнымі, і, па-другое, мы нясем адказнасць за кожнае сваё слова.

Так новости Беларуси слышат от Китая до Латинской Америки. Радио «Беларусь» вещает на весь мир. Количество языков постоянно увеличивают. Для иностранных слушателей это возможность во всех смыслах настроиться на белорусскую волну.

Вячеслав Лактюшин, заместитель главного директора международного радио «Беларусь»:

Основной посыл корреспонденции, которая к нам приходит, это благодарность за то, что мы сообщаем миру о нашей стране.

Хайянь закончила журфак БГУ, а недавно вступила в Белорусский союз журналистов. Связь с родиной пока по радиоволнам. Для слушателей Поднебесной она рассказывает новости Беларуси.

Хайянь Чжан, корреспондент международного радио «Беларусь»:

Наши выпускники журфака БГУ работают в Пекине. Я считаю, что ваше образование очень хорошее, качественное.

На вступительных экзаменах – творческое испытание. Но уже первом курсе студентов предупредят: научить писать невозможно. Обучение – лишь трамплин к будущим журналистским высотам.

Анатолий Лемешонок, главный редактор газеты «Республика», председатель Белорусского союза журналистов:

Журналистом становятся только уже работая в газете, на телевидении, окунувшись в это море.

Есть и обратный процесс: на факультет переподготовки приходят люди самых разных профессий – те, что не сразу, но нашли себя в журналистике.

Анна Басова, декан факультета повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ:

Калі чалавек адчувае, што ён фотажурналіст патэнцыйны, ён можа прыйсці і вучыцца, за два гады атрымаць дыплом.

Игорь Позняк – автор и ведущий информационно-аналитической программы, руководитель службы новостей телеканала СТВ. Закончил геофак. Выстроить логистику съемок, сделать фильм о геополитике или поговорить на испанском в Мадриде – географическое образование пригодилось и в журналистском ремесле.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Иллюзия, что телевидение – это очень интересная профессия – это правда. Но далеко не все знают, что это очень сложная профессия, невероятно выматывающая профессия. За день можно прожить пять жизней.

В кадре или за кадром, в студии или на месте событий, по радио, на телевидении или в газетах. Каждый день мы узнаем что-то новое и делимся этим с вами. Профессия журналиста сложная и многогранная, и остаются в ней те, для кого это не просто работа, а вся жизнь. С праздником, коллеги.