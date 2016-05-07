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«Взрывы, стрельба, интересная постановка»: как на «Линии Сталина» воспроизвели битву за Берлин

07 мая 2016 17:02
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Новости Беларуси. Ветераны и их семьи, десятки тысяч жителей и гостей страны 7 мая стали гостями историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Этот музей под открытым небом по традиции собирает тех, кто чтит традиции героического прошлого.

Сегодня посетители комплекса стали очевидцами событий победного 45-го. На «Линии Сталина» прошла реконструкция битвы за Берлин с участием боевой техники времен Великой Отечественной.

Штурм Берлина – это завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 года, которой была поставлена точка самому кровопролитному периоду в истории прошлого столетия. Несколько тысяч зрителей наблюдали за происходящим на импровизированном поле сражения. А потом, не сдерживая эмоций, делились впечатлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:
Первый раз на таком мероприятии. Очень впечатлило. Взрывы, стрельба, интересная постановка.

Все было просто замечательно. Было интересно посмотреть, как происходили события в те времена.

# общество # Линия Сталина

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