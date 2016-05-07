Каскад солнечных батарей у Кургана Славы и «музей-бус» в подарок ветеранам: «Это наша святыня, это наша гордость»

Новости Беларуси. Те, кто оказался 7 мая у Кургана Славы, стали свидетелями сразу нескольких событий. Так, мемориальный комплекс отныне обладает собственной электростанцией на солнечных батареях. Установка даст возможность освещать комплекс круглосуточно. Кроме того, у подножья монумента стартовал еще один проект. В большое путешествие по всем областным центрам страны отправился «Музей-бус».

Один из самых узнаваемых символов Победы в Беларуси – Курган Славы. Величественный страж-монумент видно издалека не только днем, но и ночью. Теперь круглосуточную подсветку обеспечит каскад солнечных батарей. Такой подарок ветеранам организовала Федерация профсоюзов.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

То, что сегодня открыли каскад солнечных батарей, это наша святыня, это наша гордость. В любое время темное будет подсветка. С дороги все это дело видно. Очень красиво.

Масштабную реставрацию мемориального комплекса завершили ровно год назад. Заменили газон, реконструировали лестницы, мозаике орденов вернули прежнюю яркость. Но на этом проект не закончился. У подножия памятника планируют создать большой музей военной техники.

Молодежь:

Мы живем в мирной стране. У нас солнышко над головой, небо видно. Никто не стреляет. Пули не летят.

Чтобы помнили и берегли традиции, уважали историю и не забывали подвиг ветеранов. Этого ждут от нового поколения. Молодежи нужно рассказывать и показывать: больше поездок и экскурсий по местам боевой славы. Такое предложение федерация озвучила на последнем съезде в мае прошлого года. Тогда инициативу поддержал Президент. Сегодня эту идею у Кургана Славы договорились воплотить в жизнь специальным соглашением.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Эта инициатива связана с тем, чтобы школьники в обязательном порядке посещали места с историей, подвигом белорусского народа. Это и Курган Славы, и Брестская крепость, и Хатынь. И очень важно нам сохранить и память, и историю, и преемственность.

Это место уже давно стало особенным. Здесь организуют экскурсии, возлагают цветы и чествуют ветеранов. Отсюда традиционно стартуют автопробеги. Вот и сегодня у мемориала припарковался необычный автобус, а точнее интерактивная выставка на колесах – «Музей-бус».

Молодежь:

Например, это авиационная бомба. Аналогичная бомба могла разбить советский истребитель, остатки которого находятся в нашем «Музее-бусе». И я хочу, чтобы это дыхание, дыхание боли, которое выстрадано народом, и эта Победа, которую народ заслуженно получил, отозвала в сердце каждого белоруса.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Мы не просто показываем какие-то экспонаты времен Великой Отечественной войны, а мы, по сути, говорим уже о победах нынешнего времени, то есть это передвижная творческая площадка, лаборатория. На этом автобусе будут приезжать в различные регионы артисты.

«Музей-бус» отправится по всем областным центрам страны. В каждом регионе, куда он будет приезжать, экспозиция будет пополняться местными экспонатами Великой Отечественной войны.

Заглянуть в необычный музей сможет каждый. У любого артефакта своя удивительная история, о которой расскажет экскурсовод. А главное, все экспонаты можно подержать в руках и сфотографироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.