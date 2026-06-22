А вы знали, что в Беларуси был «еврейский Оксфорд»? Рассказываем историю легендарной Воложинской иешивы

Учиться здесь было престижно. Сюда стремились юноши не только из Российской империи, но и из Австрии, Германии, Канады, Египта и даже Японии.

Любите познавать Беларусь? А вы знали, что у нас был «еврейский Оксфорд»? Так прозвали легендарную Воложинскую иешиву. Ее основал в 1803 году мыслитель Хаим бен Ицхак, он же Хаим Воложенер. Это было первое частное ортодоксальное учебное заведение в Восточной Европе. Оно стало эталоном высшего религиозного образования для иудеев, матерью всех иешив. Из ее стен вышло 37 выдающихся раввинов, которые возглавили синагоги по всему миру. Каменное здание возвели при поддержке тогдашнего владельца Воложина графа Юзефа Тышкевича.

Валерия Борш, научный сотрудник филиала музея «Воложинская иешива»:

Наибольшего расцвета иешива приобрела под руководством Нафтали Берлина при нем количество студентов увеличилось до 400 человек. Студенты начинали обучение в 8 утра, заканчивали в 10 вечера. Многие оставались на занятии в ночное время, при этом спали по 3-4 часа. Разделения по классам и по возрастам не было, поскольку Хаим Воложенер считал, что наиболее осмысленное изучение текстов священных возможно только в тесном семейном кругу, где старшие помогают младшим, а более сильные помогают более слабым.

Обучение было бесплатным, студенты получали небольшую стипендию. Но случилось так, что Воложенскую ишиву посчитали очагом невежества и рассадником фанатизма. В 1861-м Нафтали Берлина вызывают в Петербург, чтобы тот вел светские дисциплины, арифметику, языки и другие, сократил обучение до 10 часов в день. Но ломать традиции глава не захотел. Через месяц учебное заведение закрывают.

В годы Первой мировой войны двери иешивы вновь открылись. Последний руководитель Хайм Балкин и 64 студента погибли во время Второй мировой войны. От здания остались лишь стены.