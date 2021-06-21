А вы знаете, какой автомобиль чаще всего покупали белорусы в прошлом году?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал, какой автомобиль чаще всего покупали белорусы в 2020 году. Ольга Коршун, ведущая:

Какой белорус не мечтает о новой машине из салона? Яркой, блестящей, непередаваемый запах новой машины, нового салона. Многим белорусам в прошлом году удалось осуществить эту мечту. Ведь каждая пятая новая машина, проданная в Беларуси, – это Geely. Как оцените этот результат?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Я, конечно, очень доволен тем, что в прошлом году каждый пятый белорус, покупая новую машину, выбирал автомобиль, произведенный у нас в стране. Удовлетворенность есть от того, что завод был введен в эксплуатацию в июне 2018 года. Конечно, тогда было очень много сомнений. Марка не совсем известная, нужно было подобрать людей, научить людей, дать нужный модельный ряд. Увидели еще одно испытание, которое называлось пандемия. Потому что еще нужно сказать, что в 2020 году из-за пандемии всего было продано новых автомобилей на 20 % меньше, чем в 2019 году. Это объясняется многими факторами в экономике и так далее. При этом наш белорусский завод «БЕЛДЖИ» продемонстрировал рост продаж. Если в 2019 году мы занимали всего 10 % рынка новых автомобилей, то в 2020-м это была каждая пятая машина, то есть 20 % рынка – это отечественные автомобили. При этом нужно учитывать еще один немаловажный фактор, что этих легковых автомобилей на экспорт было продано на 188 миллионов долларов. Фактически мы получили результат для нового автомобиля, я считаю, что положительный для старта. Конечно, все это благодаря тому, что за эти годы сформировался коллектив, который в состоянии эффективно производить автомобили. Конечно, наш партнер Geely тоже сыграл большую роль. Может быть, не всем известно, что уже много лет, больше семи лет, Geely является собственником компании Volvo для легковых автомобилей.

Ольга Коршун:

Серьезно?