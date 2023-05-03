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А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака

03 мая 2023 08:48
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Лена Климук, кулинар:  
Приготовим необычные морковные оладушки.  

А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака-1

А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака-3

Натираем морковь на среднюю терку. Добавляем яйцо, кефир.  

А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака-6

А теперь сухие ингредиенты – разрыхлитель, мука и соль. Все перемешиваем.  

А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака-9

Лена Климук:  
Я предпочитаю рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». У него высокая степень горения, и оно не имеет запаха.  

А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака-12

Выкладываем тесто на сковородку. А если вы делаете оладьи на обед или ужин, можно добавить немного свежего чеснока.  

А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака-15

Перекладываем оладьи на сервировочную тарелку. Сервируем со сметаной. Присыпем крупной морской солью и украсим веточкой свежего тимьяна. Завтрак готов!  

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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