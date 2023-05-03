А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака

А теперь сухие ингредиенты – разрыхлитель, мука и соль. Все перемешиваем.

Лена Климук: Я предпочитаю рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». У него высокая степень горения, и оно не имеет запаха.

Выкладываем тесто на сковородку. А если вы делаете оладьи на обед или ужин, можно добавить немного свежего чеснока.