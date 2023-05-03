А вы когда-нибудь готовили оладьи из моркови? Рассказываем вкусный рецепт завтрака

Лена Климук, кулинар:
Приготовим необычные морковные оладушки.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим необычные морковные оладушки.
Натираем морковь на среднюю терку. Добавляем яйцо, кефир.
А теперь сухие ингредиенты – разрыхлитель, мука и соль. Все перемешиваем.
Лена Климук:
Я предпочитаю рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». У него высокая степень горения, и оно не имеет запаха.
Выкладываем тесто на сковородку. А если вы делаете оладьи на обед или ужин, можно добавить немного свежего чеснока.
Перекладываем оладьи на сервировочную тарелку. Сервируем со сметаной. Присыпем крупной морской солью и украсим веточкой свежего тимьяна. Завтрак готов!
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