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Минобороны: в мае проведут очередной этап комплексной проверки боеготовности ВС

03 мая 2023 08:34
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Новости Беларуси. В мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. Об этом 3 мая объявило Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минобороны: в мае проведут очередной этап комплексной проверки боеготовности ВС-1

Прежде всего это затронет воинские части и подразделения, привлекаемые к реагированию на кризисные ситуации. Известно, что руководить проверкой будет начальник Генштаба Виктор Гулевич. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также задействуют и подразделения обеспечения, дислоцирующиеся в западной части страны – Гродненской, Брестской и Минской областях. Будет вестись отработка практических действий с участием военнообязанных.  

Минобороны: в мае проведут очередной этап комплексной проверки боеготовности ВС-4

Число призванных из запаса не превысит 1 000 человек. Этого требует ситуация, которая складывается по внешнему контуру Беларуси.  

Накануне, 2 мая, вопросы безопасности обсудили во Дворце Независимости. Одной из основных угроз остается проникновение диверсантов, чья цель – дестабилизация обстановки внутри страны, а также проведение терактов. Не допустить этого – такая задача ставится Президентом.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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