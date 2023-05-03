Минобороны: в мае проведут очередной этап комплексной проверки боеготовности ВС

Новости Беларуси. В мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. Об этом 3 мая объявило Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего это затронет воинские части и подразделения, привлекаемые к реагированию на кризисные ситуации. Известно, что руководить проверкой будет начальник Генштаба Виктор Гулевич. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также задействуют и подразделения обеспечения, дислоцирующиеся в западной части страны – Гродненской, Брестской и Минской областях. Будет вестись отработка практических действий с участием военнообязанных.