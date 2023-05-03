Минобороны: в мае проведут очередной этап комплексной проверки боеготовности ВС

Новости Беларуси. В мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. Об этом 3 мая объявило Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси. Об этом 3 мая объявило Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде всего это затронет воинские части и подразделения, привлекаемые к реагированию на кризисные ситуации. Известно, что руководить проверкой будет начальник Генштаба Виктор Гулевич. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также задействуют и подразделения обеспечения, дислоцирующиеся в западной части страны – Гродненской, Брестской и Минской областях. Будет вестись отработка практических действий с участием военнообязанных.
Число призванных из запаса не превысит 1 000 человек. Этого требует ситуация, которая складывается по внешнему контуру Беларуси.
Накануне, 2 мая, вопросы безопасности обсудили во Дворце Независимости. Одной из основных угроз остается проникновение диверсантов, чья цель – дестабилизация обстановки внутри страны, а также проведение терактов. Не допустить этого – такая задача ставится Президентом.