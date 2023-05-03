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3 мая в Минске пройдёт Единый день депутата. Как горожане могут обратиться к властям?

03 мая 2023 08:10
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Новости Беларуси. Новая форма работы с горожанами. Единый день депутата состоится 3 мая в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 08:00 до 20:00 минчане имеют возможность без предварительной записи и вне зависимости от места проживания обратиться в любую из администраций города.  

3 мая в Минске пройдёт Единый день депутата. Как горожане могут обратиться к властям?-1

Как показывает практика, традиционными остаются вопросы о коммунальном хозяйстве, деятельности товариществ собственников и жилищно-строительных кооперативов. Уменьшается количество обращений по работе системы здравоохранения и сферы образования. После зимы горожане чаще поднимают тему благоустройства, озеленения дворов и улиц. Показательно, что сами же вносят предложения, как можно сделать эту работу еще более эффективной.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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