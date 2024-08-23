Может ли «мёртвый» зуб беспокоить? Узнали у врача о лечении кариеса
Наши зубы состоят из коронки и корня под десной. Внутри корней зубов проходят корневые каналы, которые содержат соединительные ткани, нервы и кровеносные сосуды. В случае развития кариеса или травмы бактерии могут проникнуть в зубной канал, вызывая воспаление и инфекцию. Это может привести к боли, чувствительности и даже гнойному отделяемому.
Валерий Ровкач, стоматолог-терапевт клиники «Мерси»:
В тех случаях, когда по тем или иным причинам не был своевременно вылечен кариес зуба, микроорганизмы проникают внутрь зуба, развивается пульпит. Как правило, оно сопровождается сильными, самопроизвольными болями, усиливающимися ночью, разрушением зуба, даже возможно ухудшение общего состояния. Внутри коронковой части корня зуба располагается нервно-сосудистый пучок, то есть проходят сосуды и нервы. Когда микроорганизмы проникают внутрь зуба, воспаляется весь этот нервно-сосудистый пучок. В таких случаях установкой просто пломбы уже недостаточно и необходимо проводить лечение корневых каналов.
Лечение каналов, или эндодонтическое лечение, направлено на удаление инфекции, очистку и заполнение корневого канала. Процедура начинается с анестезии, чтобы обеспечить комфорт пациенту. Затем стоматолог открывает зуб для доступа к каналу и удаляет поврежденную ткань.
Далее производится очистка канала с помощью специальных инструментов и антисептических препаратов. Это позволяет уничтожить бактерии и предотвратить дальнейшее развитие инфекции. После очистки канала он заполняется материалами, обеспечивающими герметичное запечатывание.
Валерий Ровкач:
Часто после лечения корневых каналов необходима установка коронки или накладки, так как зуб без нерва становится более хрупким. Сложность такого лечения заключается в особенностях индивидуального строения корневых каналов, их количестве, размере. Также корневые каналы часто имеют различные изгибы и ответвления.
При отсутствии должного лечения пульпита воспалительный процесс прогрессирует и распространяется на костную ткань под зубом, такое заболевание называется периодонтит. При таком диагнозе вероятность потери зуба намного выше.
Валерий Ровкач:
А может ли «мертвый» зуб беспокоить? При вмешательстве, при удалении нервов, при антисептической обработке корневых каналов мы затрагиваем не только нервно-сосудистый пучок, который расположен в самом зубе, но так же так или иначе контактируем с тканями, располагающимися под зубом. Поэтому после вмешательства стоматолога зуб может ныть на протяжении некоторого времени: от нескольких дней до недели.
При первых признаках проблем с зубами, таких как боли или чувствительность, важно сразу обращаться к стоматологу. Лечение помогает сохранить зуб, избежать его удаления и восстановить здоровье полости рта. Современное оборудование и методы лечения позволяют проводить лечение более эффективно и безболезненно, обеспечивая пациентам качественный результат и долгосрочное сохранение зубов.
Валерий Ровкач:
Эндодонтическое лечение корневых каналов рекомендуется проводить под микроскопом, так как корневые каналы мелкие и имеют множество ответвлений, разглядеть их без специального оборудования практически невозможно. Микроскоп позволяет увеличить корневой канал до 35 раз, что существенно облегчает поиск корневых каналов, а также улучшает качество эндодонтического лечения.
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