Может ли «мёртвый» зуб беспокоить? Узнали у врача о лечении кариеса

Наши зубы состоят из коронки и корня под десной. Внутри корней зубов проходят корневые каналы, которые содержат соединительные ткани, нервы и кровеносные сосуды. В случае развития кариеса или травмы бактерии могут проникнуть в зубной канал, вызывая воспаление и инфекцию. Это может привести к боли, чувствительности и даже гнойному отделяемому.

Валерий Ровкач, стоматолог-терапевт клиники «Мерси»:

В тех случаях, когда по тем или иным причинам не был своевременно вылечен кариес зуба, микроорганизмы проникают внутрь зуба, развивается пульпит. Как правило, оно сопровождается сильными, самопроизвольными болями, усиливающимися ночью, разрушением зуба, даже возможно ухудшение общего состояния. Внутри коронковой части корня зуба располагается нервно-сосудистый пучок, то есть проходят сосуды и нервы. Когда микроорганизмы проникают внутрь зуба, воспаляется весь этот нервно-сосудистый пучок. В таких случаях установкой просто пломбы уже недостаточно и необходимо проводить лечение корневых каналов.

Лечение каналов, или эндодонтическое лечение, направлено на удаление инфекции, очистку и заполнение корневого канала. Процедура начинается с анестезии, чтобы обеспечить комфорт пациенту. Затем стоматолог открывает зуб для доступа к каналу и удаляет поврежденную ткань.

Далее производится очистка канала с помощью специальных инструментов и антисептических препаратов. Это позволяет уничтожить бактерии и предотвратить дальнейшее развитие инфекции. После очистки канала он заполняется материалами, обеспечивающими герметичное запечатывание.

Валерий Ровкач:

Часто после лечения корневых каналов необходима установка коронки или накладки, так как зуб без нерва становится более хрупким. Сложность такого лечения заключается в особенностях индивидуального строения корневых каналов, их количестве, размере. Также корневые каналы часто имеют различные изгибы и ответвления.