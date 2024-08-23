В МАРТ рассказали о правилах дистанционных продаж

Продавцы маркетплейсов теперь обязаны размещать все сведения о товаре, включая полное описание и срок годности. Интернет-платформа также несет ответственность за продавцов и в случае нарушения прав потребителей должна способствовать диалогу между сторонами. Кроме того, в законе появилось четкое определение термина «интернет-магазин». Изменения затронули и режим работы традиционных торговых объектов: его нужно согласовывать с исполкомами. Предпринимателям необходимо сообщить о начале своей деятельности.