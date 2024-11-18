«А грязи не хотите ли, Ваше Величество?» Почему жители Валенсии не выдержали и забросали грязью короля – мнение политолога

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Надо было вам видеть ту километровую колонну джипов с мигалками, которая въехала в маленький городишко Пайпорта, что в Валенсии, чтобы сопроводить короля Испании, чтобы он выразил свое сочувствие. Кому сочувствие?

А бедным валенсийцам, пережившим наводнение, оползни и сели, каких еще не видывала современная Испания. Валенсийцам, вынужденным ходить по колено в желтой грязи и вынужденным покинуть свои жилища, той же грязью буквально заваленные. Бродят они сейчас, как неприкаянные, кто с лопатой, кто со шваброй, но что ты сделаешь этой шваброй и этой допотопной лопатой против грязевого цунами?

Десять лет назад здесь уже случалось наводнение, так почему же король палец о палец не ударил с тех пор, чтобы хоть как-то защитить Пайпорту и всю Валенсию от стихии? «Очевидно, – подумал один самый умный валенсиец, – все, что мы себе купили на наши налоги, которые мы отдали королю, так это тонны и тонны той липкой грязи, что хлюпает сейчас у нас под ногами!»