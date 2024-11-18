Лукашенко призвал латвийских соседей сохранять человеческие связи

Несмотря ни на что, бережно сохранять человеческие связи. К этому Президент призвал наших латвийских соседей, поздравляя народ страны с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что это та ценность, которая может спасти мир, такой нужный для всех нас. Именно поэтому наша страна открыла для жителей Латвии и в целом для всех людей доброй воли свои двери. И по сегодняшний день белорусы испытывают настоящую симпатию к соседям из Латвии.