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Лукашенко призвал латвийских соседей сохранять человеческие связи

18 ноября 2024 08:09
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Несмотря ни на что, бережно сохранять человеческие связи. К этому Президент призвал наших латвийских соседей, поздравляя народ страны с национальным праздником – Днем провозглашения Латвийской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что это та ценность, которая может спасти мир, такой нужный для всех нас. Именно поэтому наша страна открыла для жителей Латвии и в целом для всех людей доброй воли свои двери. И по сегодняшний день белорусы испытывают настоящую симпатию к соседям из Латвии.

Лукашенко призвал латвийских соседей сохранять человеческие связи-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современных непростых обстоятельствах нам очень приятно, что те из вас, кто хоть раз посетил Беларусь, навсегда сохранили в памяти и в сердце, кроме образов живописных пейзажей, ухоженных полей и приведенных в порядок лугов, безопасных и уютных городов, поселков и деревень, искренность и рачительность белорусов, готовность прийти на помощь и простить, проявить понимание и сострадание к каждому человеку, независимо от расы, вероисповедания, национальности.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Латвия

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