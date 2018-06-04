«Чтобы не использовать химию, чтобы меньше полоть». В чём польза пермакультуры?

Мы покоряем природу, а она нам не очень-то и подчиняется. Свежие фрукты и овощи на прилавках круглый год, но по вкусу они как вода. А химикаты, которые должны уничтожать вредителей, уничтожают заодно и самих сборщиков урожая. Заядлым садоводам давно пора внедрять пермакультуру на своих огородах. Не знаете, что это? Давайте разбираться. Светлана Королёва, хозяйка агроусадьбы:

Пермакультура – это ведение сельского хозяйства с учётом окружающей среды, с учётом каких-то особенностей. В пермакультуре есть такая философская часть, вот эта сельскохозяйственная научно обоснованная часть и образ жизни. У меня есть маленький огородик, который я сделала, в принципе, по этой теории пермакультуры, для того, чтобы не использовать химию, для того, чтобы меньше полоть, ну и для того, чтобы я получала какие-то продукты и дивиденды для нашей семьи.

Главные навыки пермакультурного садовода – лень, наблюдение и размышление. Звучит заманчиво, не так ли? Грядки закручиваются в спирали, овощи растут вперемешку с цветами, а сорняки из ненавистных врагов превращаются в защитников земли. Физической работы тут меньше за счёт интеллектуального труда. Светлана Королёва:

Ты просто наблюдаешь, в какой ты живёшь среде. Я смотрю, какие есть особенности, и как вот эти особенности, или какая у меня земля. Я её тогда не изменяю, я её не добавляю – я просто к ней подстраиваюсь. И, наверное, особенность пермакультуры – вам не нужно менять, реконструировать.

Такая экстравагантная посадка отнюдь не от безделья. Едва ли не самый важный принцип пермакультуры – сотрудничество между растениями. Внутри системы связи выстраиваются так, чтобы элементы не конкурировали, а помогали друг другу.

Пермакультура – это не только революция в огороде. Сюда входит и вторичное использование ресурсов. Отличная возможность сохранить флору и щегольнуть перед гостями креативным дизайном. Светлана Королёва:

Вот, например, пол в моей беседке. Он сделан из сухих стволов, которых очень много в лесу. Я не режу вообще ни одного здорового свежего дерева. Когда мы сделали беседку, декор мы тоже сделали из высохших сосен. Это всё, что уже не нужно было матушке-земле. Это всё тоже называется пермакультура. Это всё, что лежит вокруг вас. И вы это применяете в своё хозяйство.