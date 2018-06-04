В Центральном районе выбирают лучшего дворника. Рассказываем об условиях конкурса

Все профессии нужны, все профессии важны. Конкурс «Лучший дворник Центрального района-2018» стартовал в столице. Более полусотни работников по комплексной уборке и обслуживанию дворовых территорий поборются за главный приз – поездку в Москву.
Все профессии нужны, все профессии важны. Конкурс «Лучший дворник Центрального района-2018» стартовал в столице. Более полусотни работников по комплексной уборке и обслуживанию дворовых территорий поборются за главный приз – поездку в Москву.
Как основная цель конкурса «Лучший дворник Центрального района-2018»? Кто будет оценивать? Какие условия конкурса?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.