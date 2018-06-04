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В Центральном районе выбирают лучшего дворника. Рассказываем об условиях конкурса

04 июня 2018 09:53
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Все профессии нужны, все профессии важны. Конкурс «Лучший дворник Центрального района-2018» стартовал в столице. Более полусотни работников по комплексной уборке и обслуживанию дворовых территорий поборются за главный приз – поездку в Москву.

В Центральном районе выбирают лучшего дворника. Рассказываем об условиях конкурса-1

Как основная цель конкурса «Лучший дворник Центрального района-2018»? Кто будет оценивать? Какие условия конкурса?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.    

# Конкурс # общество # Вадим Передня # Людмила Балашко # Фотофакт # общество

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