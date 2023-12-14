96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса

Новости Беларуси. Слаженная работа силовых ведомств позволяет обеспечить мир и спокойствие в нашей стране. Белорусы чувствуют себя в безопасности. Это подтверждают результаты социсследования, проведенного в ноябре Институтом социологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты изучили мнение 900 респондентов со всей страны. Так, 96 % опрошенных считают самым безопасным местом свой дом или квартиру. Большинство чувствуют себя спокойно и в общественных местах.

Полученные данные также показали, что в 2023 году белорусские семьи хорошо или средне оценивают свое материальное положение.