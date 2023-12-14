Прямой эфир

96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса

14 декабря 2023 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Слаженная работа силовых ведомств позволяет обеспечить мир и спокойствие в нашей стране. Белорусы чувствуют себя в безопасности. Это подтверждают результаты социсследования, проведенного в ноябре Институтом социологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса-1

Специалисты изучили мнение 900 респондентов со всей страны. Так, 96 % опрошенных считают самым безопасным местом свой дом или квартиру. Большинство чувствуют себя спокойно и в общественных местах.

Полученные данные также показали, что в 2023 году белорусские семьи хорошо или средне оценивают свое материальное положение.

96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса-4

В полной мере удовлетворены своей жизнью 84 % участников опроса.

96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса-7

Кроме того, стало известно, что больше всего людей устраивает работа магазинов, аптек, банков, домов быта и охрана общественного порядка.

# Социологический опрос # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Был легкомысленный поступок». Откровения минчанки, которая участвовала в протестах в 2020-м и вернулась в Беларусь из Польши
14 декабря 2023 16:49

«Был легкомысленный поступок». Откровения минчанки, которая участвовала в протестах в 2020-м и вернулась в Беларусь из Польши

Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»
14 декабря 2023 16:44

Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»

Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?
14 декабря 2023 15:36

Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?