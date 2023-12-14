«Был легкомысленный поступок». Откровения минчанки, которая участвовала в протестах в 2020-м и вернулась в Беларусь из Польши

Новости Беларуси. Большое видится на расстоянии. Многие из тех, кто в свое время покинул страну и ощутил все прелести жизни в западной демократии, сейчас не против вернуться. Одна из таких – минчанка Татьяна Соболь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будучи в Польше, она направила свой запрос в комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов, чтобы уточнить свой юридический статус. За участие в протестах 2020 года и блокировке дорог многодетная мать стала фигурантом уголовного дела. Узнала об этом она, уже пребывая в Польше, куда уехала в гости к старшей дочери.

Когда революционный флер спал с глаз, а варшавский хлеб оказался не таким сладким, по словам Татьяны, в Польше сейчас напряженка, в том числе и на рынке труда, а сами поляки не так уж и доброжелательны к белорусам и украинцам – она решила раскаяться и бежать обратно. К тому же на Родине осталось двое несовершеннолетних детей, родители и муж-бизнесмен. Персональные выводы с эффектом отсрочки сделаны, а опыт блуждания за границей расставил и приоритеты о том, что действительно важно. И уже из первых уст звучит откровенное признание, что никакие протесты не ведут к демократическим переменам, вершить которые призывали якобы мирные демонстранты с камнями и палками в руках.

Татьяна Соболь:

У меня ощущение было, что я на параде. Я сейчас осознала, что это был легкомысленный поступок. Но я думаю, что он произошел от незнания каких-то вещей, которые происходят в государстве, вокруг обстоятельств политических. Потому что я была, как все говорят, аполитична.