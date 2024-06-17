В Минске пройдёт сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Интенсивность контактов в Союзном государстве остается высокой на всех уровнях. Это подтверждают рост торгово-экономических отношений и востребованность совместной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения Беларуси и России развиваются на основе договоренностей лидеров.
Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин регулярно обсуждают большое количество вопросов, касающихся в первую очередь безопасности, экономического сотрудничества. Немаловажен и формат парламентского взаимодействия между странами.
Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится сегодня, 17 июня, в Минске. Во время мероприятия рассмотрят информацию о бюджете Союзного государства за прошлый год и отчет о его исполнении. В рамках сессии также планируется заседание «правительственного часа» о формировании и развитии общего научного и образовательного пространства. Отдельный блок тем будет посвящен безопасности Союзного государства, предстоит решить и организационные вопросы. Они связаны с избранием первого заместителя и заместителей председателя Парламентского собрания, а также утверждением кандидатур руководства комиссий.