Около 90 человек ожидают возвращения с Кипра. Как вывезти белорусских туристов из стран, которые закрыли авиасообщение?
Новости Беларуси. ЕС официально запретил «Белавиа» полеты в своем воздушном пространстве и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах. Такое заявление совета ЕС опубликовано в пятницу, 4 июня, и уже с 00:00 по Гринвичу в субботу начало действовать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Невинными заложниками такого «закрытого неба» становятся самые обычные туристы, которые фактически оказались заблокированными на курортах. Например, на Кипре, где около 90 человек ожидают возвращения на родину. Белорусская сторона полностью технически готова забрать туристов, однако Кипр не выдает разрешения. Ситуацию держат на контроле сразу несколько структур: авиакомпания «Белавиа», Министерство спорта и туризма, Республиканский союз туриндустрии и операторы.
Федерация Профсоюзов Беларуси заявила, что инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза в отношении «Белавиа».
Работники обратились в ФПБ с просьбой о юридической и правовой поддержке в этой ситуации, в том числе в международных структурах. Напомним, на счету Федерации более 140 квалифицированных юристов по защите прав трудящихся, в том числе международников. Уже сейчас ФПБ предпринимает несколько шагов. В числе первых – подача иска в международный суд ООН и Верховный суд Беларуси.
Федерация профсоюзов также не оставит без поддержки коллектив «Белавиа» и работников других компаний, которых хоть как-то затронули ограничения. Например, желающим предоставят путевки для детского оздоровления в летнем лагере. А в условиях возможного снижения зарплат спонсорство окажут «кассы взаимопомощи».
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