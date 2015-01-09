Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси 9 января

Новости Беларуси. Снегопады, метели и сильный ветер. Синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение. Метель, начавшаяся ночью на юго-западе страны, затронула Брестскую и Гродненскую области. Там уже успели устранить последствия снегопада. Высота снежного покрова не превышает пяти сантиметров.

В эти минуты непогода добралась до Витебской и Минской областей, а также до столицы. При этом в Могилевской области началась легкая метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, снегопады, пришедшие в Беларусь, вызваны циклоном из Западной Европы. Кроме того, сегодня усилится ветер. Его порывы будут достигать двадцати метров в секунду. Такой характер погоды соответствует оранжевому уровню опасности. При этом мороз спадет, а в дневное время столбик термометра покажет до плюс двух. Такая погода сохранится несколько дней.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Если же вы попали во внештатную ситуацию: это связано с сильным снегопадом, либо с тем, что автомобиль остановился, замерз посередине дороги - в любой внештатной ситуации необходимо звонить по номеру 101. Диспетчер МЧС примет решение либо о высылке подразделений нашего Министерства, либо о привлечении специалистов других служб для того, чтобы быстро и качественно оказать помощь.

Снегопад в Минске начался сегодня около 6 утра. Дорожники перешли на усиленный режим работы. Выпавший снег скрыл дорожную разметку и на некоторое время серьезно осложнил ситуацию на дорогах. На улицы вышли колонны спецтехники, которые расчищают дороги в сопровождении экипажей ГАИ. В первую очередь от снега очистят проспекты Независимости, Победителей и прилегающие к ним улицы, а также другие магистрали, в том числе МКАД. Всего в уборке задействованы около 350 единиц спецтехники.

ГАИ Минска также будет дежурить в усиленном режиме с учетом ухудшения погодных условий. Водителей призывают соблюдать на дорогах скоростной режим, быть предельно осторожными при обгоне и маневрировании. При этом в ГАИ не исключают, что во второй половине дня может пойти дождь.