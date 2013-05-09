9 Мая в Гродно. К Дню Победы приурочен водный сплав на байдарках по Неману

Новости Беларуси. В Гродно ко Дню Победы приурочили водный сплав на байдарках по Неману. Десятки горожан самого разного возраста проплывут более 20 километров. Пройдут вниз по течению и через шлюзы поднимутся на Августовский канал. Таким образом гродненцы отдают дань уважения солдатам, погибшим при освобождении города.

Не случайно стартовал водный маршрут практически из центра Гродно. Именно в этом месте советские войска форсировали Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Васильев:

На этом месте, где мы начинаем старт, была переправа. С одной стороны немецкие гарнизоны стояли, с другой – наши, белорусские, советские, которые в этом участвовали, мирное население тоже выходило форсировать Неман. Получалось, что наша речка в те времена была залита кровью воинов.

Назар Курилович:

Сегодня День Победы. И нашим прадедам, которые воевали, я посвящаю этот сплав.